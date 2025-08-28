Επιστολή στον πρωθυπουργό έστειλε ο Σύλλογος Εμπόρων και Επιχειρηματιών του Δήμου Αγρινίου

Με επιστολή του στο πρωθυπουργό και τους αρχηγούς των κομμάτων ο Σύλλογος Εμπόρων και Επιχειρηματιών του Δήμου Αγρινίου (ΣΕΕΔΑ) ενημερώνει για τη δυσμενή κατάσταση στην τοπική αγορά και διατυπώνει μια σειρά από προτάσεις για τη στήριξη των μικρών επιχειρήσεων με την ευκαιρία της ΔΕΘ.

Η επιστολή:

Αξιότιμε κύριε Πρωθυπουργέ,

Αξιότιμοι Αρχηγοί των Πολιτικών Κομμάτων,

Ο Σύλλογος Εμπόρων και Επιχειρηματιών Δήμου Αγρινίου με την ευκαιρία της φετινής Δ.Ε.Θ θέλει με την παρούσα επιστολή αφενός μεν για να σας ενημερώσει για την κατάσταση στην τοπική Αγορά της Πόλης του Αγρινίου και αφετέρου να σας καταθέσει τις προτάσεις του για την στήριξη και επιβίωση των Μικρών Εμπορικών Επιχειρήσεων.

Η συνεχής πτωτική πορεία της τοπικής μας Αγοράς το 2025 η οποία αποτελεί συνέχεια της αρνητικής επίσης χρονιάς του 2024, γεγονός που επιβεβαιώθηκε και από την χειρότερη εκπτωτική περίοδο του φετινού καλοκαιριού των τελευταίων χρόνων έχει σαν αποτέλεσμα να

γίνεται όλο και πιο ορατό ότι οι Εμπορικές Επιχειρήσεις έχουν περιέλθει σε εξαιρετικά δυσχερή θέση και αρκετές από αυτές βρίσκονται πλέον ένα βήμα πριν το οριστικό κλείσιμο.

Δυστυχώς η ίδια εικόνα επικρατεί και σε όλες τις τοπικές Αγορές της Χώρας μας. Είναι ανάγκη έστω και τώρα να υπάρξουν μέτρα στήριξης και ανακούφισης για τις Επιχειρήσεις του Λιανικού Εμπορίου για να σωθεί ότι ακόμη σώζεται.

Η πτώση του τζίρου, τα υπερβολικά αυξημένα λειτουργικά έξοδα, η τεκμαρτή φορολόγηση, ο αθέμιτος ανταγωνισμός του ηλεκτρονικού εμπορίου από εγχώριες και κυρίως ασιατικές πλατφόρμες έχουν δημιουργήσει ένα μίγμα καταστάσεων που οι οι μικρές επιχειρήσεις είναι

αδύνατο να τις αντιμετωπίσουν.

Ο Σύλλογος μας προτείνει ότι πρέπει να υπάρξει άμεση κατάργηση της τεκμαρτής φορολόγησης για τις ατομικές επιχειρήσεις του Λιανεμπορίου που τις αδικεί, τις τιμωρεί και τις εξοντώνει.

Να θεσπιστούν άμεσα νέες ρυθμίσεις οφειλών προς τα ασφαλιστικά ταμεία και το δημόσιο από 72 μέχρι 120 δόσεις για να μπορούν όσοι οφείλουν να μειώνουν τις οφειλές τους και τα ταμεία

να ενισχύουν τα έσοδα τους.

Ιδιαίτερα να υπάρξουν ρυθμίσεις για όσους θέλουν να κλείσουν τις επιχειρήσεις τους και δεν μπορούν λόγω των οφειλών τους.

Να δημιουργηθεί επιτέλους ο ακατάσχετος επαγγελματικός λογαριασμός που αποτελεί συνεχές αίτημα των τελευταίων χρόνων.

Να ανοίξει και για τις μικρές επιχειρήσεις η περίμετρος για τη χρηματοδότηση και τη πρόσβαση στη ρευστότητα που τόσο έχουν ανάγκη.

Να μειωθούν οι τραπεζικές προμήθειες και τα έξοδα με τα Pos.

Να μειωθούν οι ασφαλιστικές εισφορές για να υπάρξει ελάφρυνση στα έξοδα των επιχειρήσεων.

Να θεσπιστεί αφορολόγητο και για τους εμπόρους και επαγγελματίες όπως ισχύει για όλους τους πολίτες προκειμένου να υπάρξει δίκαιη και ίση αντιμετώπιση από τη πλευρά της Πολιτείας.

Ο Σύλλογος μας πιστεύει ότι πρέπει να γίνει κατανοητό από όλους και επί πλέον επιβάλλεται να αποτελέσει Εθνική προτεραιότητα η Στήριξη των Μικρών Εμπορικών Επιχειρήσεων που επί πολλές δεκαετίες λειτουργούν και στηρίζουν τις τοπικές οικονομίες, την απασχόληση και την κοινωνική συνοχή. Είναι αυτές που καθημερινά δίνουν Ζωή και Παλμό στις Πόλεις μας και θα πρέπει να εξακολουθούν να λειτουργούν και την Επόμενη Μέρα .

Με εκτίμηση

Για το Δ.Σ

Ο Πρόεδρος

Κωστίκογλου Σωκράτης

Ο Γεν. Γραμματέας

Γιοπάνος Ιωάννης