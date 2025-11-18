Επιστημονικό Θεολογικό Συνέδριο στην Αθήνα προς τιμήν του Μητροπολίτη Ναυπάκτου Ιερόθεου

Η Ιερά Μεγίστη Μονή Βατοπαιδίου, εκτιμώντας την προσφορά του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Ναυπάκτου Ιερόθεου στα θεολογικά γράμματα, αποφάσισε να προβεί στη διοργάνωση Επιστημονικού Θεολογικού Συνεδρίου με τον τίτλο «Μαθητεία στην Ορθόδοξη Θεολογία» στην Αθήνα, όπου θα παρουσιαστεί το πλούσιο και σημαντικό συγγραφικό έργο του λογίου Ιεράρχου.

Σε σχετική ανακοίνωση αναφέρεται:

Το Συνέδριο θα διεξαχθεί στο Wyndham Grant Hotel στην Αθήνα στις 21 και 22 Νοεμβρίου 2025. Η έναρξη θα γίνει την Παρασκευή 21 Νοεμβρίου και ώρα 5:00 μ.μ. Θα συμμετάσχουν 22 εισηγητές από τον εκκλησιαστικό και ακαδημαϊκό χώρο• μητροπολίτες, ηγούμενοι του Αγίου Όρους, καθηγητές Πανεπιστημίου και άλλοι ειδήμονες επιστήμονες: Οι μητροπολίτες Λεμεσού Αθανάσιος, Πατρών Χρυσόστομος, Κρήνης Κύριλλος, Καστορίας Καλλίνικος, οι καθηγούμενοι της Ιεράς Μονής Βατοπαιδίου αρχιμ. Εφραίμ, της Ιεράς Μονής Σίμωνος Πέτρας αρχιμ. Ελισαίος, της Ιεράς Μονής Σταυρονικήτα αρχιμ. Τύχων, η Γερόντισσα Σιλουανή, καθηγουμένη Ιεράς Μονής Γενεθλίου Θεοτόκου (Πελαγία), ο αρχιμ. Ζαχαρίας της Ιεράς Μονής Τιμίου Προδρόμου Έσσεξ Αγγλίας, ο πρωτοπρεσβύτερος Θωμάς Βαμβίνης, οι καθηγητές Πανεπιστημίου Απόστολος Νικολαΐδης, Συμεών Πασχαλίδης, Απόστολος Κραλίδης, Μαρίνα Κολοβοπούλου, Κωνσταντίνος Χρήστου, Βασίλειος Τσίγκος, Γεώργιος Παναγόπουλος, Βασίλειος Λιούτας, Ευθυμία Μαυρομιχάλη και οι επιστήμονες Βασιλική Μελικίδου, Αναστάσιος Φιλιππίδης και Τρύφων Σπυριδωνίδης.

Ο Μητροπολίτης Ναυπάκτου Ιερόθεος αναδεικνύει με το έργο του, το αγιοπατερικό, το συνοδικό και το υμνολογικό περιεχόμενο της Ορθοδόξου Παραδόσεως και έτσι προβάλλει στις ημέρες μας ως ασφαλής οδηγός για τη βίωση και προβολή της ορθόδοξης θεολογίας. Η εντρύφηση στα συγγράμματά του (έχουν εκδοθεί περισσότερα από 130 βιβλία του) αποτελεί πραγματική μαθητεία στην ορθόδοξη θεολογία. Έχοντας ως κεντρικό άξονα στη ζωή του την εμπειρική θεολογία και την Πατερική ζωή, την ταυτότητα εμπειριών των Προφητών, Αποστόλων και Πατέρων διά μέσου των αιώνων, αναλύει στα συγγράμματά του τη ζώσα αλήθεια του Ευαγγελίου πάνω σε αυτήν τη διαχρονική βάση και προοπτική.

Πιστεύουμε ότι με το Συνέδριο αυτό η διδασκαλία και το έργο του Σεβασμιωτάτου θα διερευνηθεί και θα κατανοηθεί περισσότερο, ώστε να προκληθεί και η ανάλογη πνευματική ωφέλεια σε όσους το παρακολουθήσουν.

Πρόγραμμα Συνεδρίου

Παρασκευή 21 Νοεμβρίου 2025

17:00: Ύμνοι της εορτής των Αγίων Πατέρων θα ψάλλει ο Βυζαντινός Χορός «Τρόπος» με χοράρχη τον Πρωτοψάλτη και Δάσκαλο της Ψαλτικής Τέχνης Κωνσταντίνο Αγγελίδη

Προσφωνήσεις

Χαιρετισμοί

Κήρυξη ενάρξεως των εργασιών του Συνεδρίου

17:30: Εναρκτήρια εισήγηση του Μητροπολίτου Καστορίας κ. Καλλινίκου: «Βιογραφικά και συγγραφικό έργο του Μητροπολίτου Ναυπάκτου κ. Ιεροθέου»

ΣΥΝΕΔΡΙΑ Α΄ — Αγιορειτική ησυχαστική παράδοση – Σύγχρονοι Άγιοι

Πρόεδρος: Μητροπολίτης Καστορίας κ. Καλλίνικος

18:00: Άρχιμ. Ζαχαρίας Ι.Μ. Τιμίου Προδρόμου Έσσεξ Αγγλίας, «Ο σεπτός Ιεράρχης μας Ιερόθεος και η σχέση του με τον Άγιο Σωφρόνιο»

18:20: Γερόντισσα Σιλουανή, Καθηγουμένη Ι.Μ. Γενεθλίου Θεοτόκου (Πελαγία), «Ο Άγιος Καλλίνικος Εδέσσης κατά τον Μητροπολίτη Ναυπάκτου κ. Ιερόθεο»

18:40: Διάλειμμα – Κέρασμα

19:00: Καθηγούμενος Ι.Μ.Μ. Βατοπαιδίου Άρχιμ. Εφραίμ, «”Η Αγία Γνώση. Τα ωραία των ένδον” – Η ησυχία ως απαραίτητη προϋπόθεση του αγιασμού»

19:20: Καθηγούμενος Ι.Μ. Σίμωνος Πέτρας Άρχιμ. Ελισαίος, «Ο Άγιος Παΐσιος βιογραφούμενος»

19:40: Καθηγούμενος Ι.Μ. Σταυρονικήτα Άρχιμ. Τύχων, «Ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς ως Αγιορείτης»

Σάββατο 22 Νοεμβρίου 2025

ΣΥΝΕΔΡΙΑ Β΄ — Ιστορικοκανονικά

Πρόεδρος: Καθηγητής κ. Απόστολος Κραλίδης

09:00: Μητροπολίτης Πατρών κ. Χρυσόστομος, «Το συνοδικό και ιεραρχικό πολίτευμα της Εκκλησίας»

09:20: Αναστάσιος Φιλιππίδης, «Ρωμιοί σε Ανατολή και Δύση»

09:40: Κωνσταντίνος Χρήστου, «Παλαιά και Νέα Ρώμη – Ορθόδοξη και Δυτική Παράδοση»

10:00: Μητροπολίτης Κρήνης κ. Κύριλλος, «Τα συνοδικά και πατριαρχικά κείμενα, Συνοδικός Τόμος του 1850 και Πατριαρχική Πράξη του 1928»

10:20: Διάλειμμα – Κέρασμα

ΣΥΝΕΔΡΙΑ Γ΄ — Ποιμαντικά – Βιοηθικά

Πρόεδρος: Μητροπολίτης Κρήνης κ. Κύριλλος

10:40: Πρωτοπρεσβύτερος Θωμάς Βαμβίνης, «Η πράξη της Ορθόδοξης ψυχοθεραπείας»

11:00: Απόστολος Νικολαΐδης, «Η διαλεκτική συνάφεια θεολογίας και ποιμαντικής στο συγγραφικό και ποιμαντικό έργο του Μητροπολίτη Ναυπάκτου Ιεροθέου»

11:20: Τρύφων Σπυριδωνίδης, «Βιοηθική και Βιοθεολογία»

11:40: Βασίλειος Λιούτας, «Αναφορά στο βιολογικό θάνατο, τα γηρατειά και την ανθρώπινη ασθένεια»

12:00: Συζήτηση Συνεδριών Α΄, Β΄ και Γ΄

13:00: Λήξη Συνεδρίας

ΣΥΝΕΔΡΙΑ Δ΄ — Πατερική και δογματική θεολογία – Εορτολογικά

Πρόεδρος: Ομότιμος Καθηγητής κ. Απόστολος Νικολαΐδης

16:30: Βασίλειος Τσίγκος, «Η ανάδειξη της δογματικής θεολογίας του πατρός Ιωάννη Ρωμανίδη από τον Μητροπολίτη Ναυπάκτου κ. Ιερόθεο»

16:50: Μαρίνα Κολοβοπούλου, «Το πρόσωπο στην Ορθόδοξη Παράδοση και η Μεταπατερική θεολογία»

17:10: Γεώργιος Παναγόπουλος, «Σχολαστική και Πατερική θεολογία σύμφωνα με τον π. Ιωάννη Ρωμανίδη»

17:30: Συμεών Πασχαλίδης, «Ιστορικό πλαίσιο και πλουτισμός θεολογίας των Δεσποτικών και Θεομητορικών εορτών»

17:50: Διάλειμμα – Κέρασμα

ΣΥΝΕΔΡΙΑ Ε΄ — Η απήχηση του έργου του Μητροπολίτου Ναυπάκτου κ. Ιεροθέου

Πρόεδρος: Καθηγητής κ. Συμεών Πασχαλίδης

18:10: Βασιλική Μελικίδου, «Λήμματα και ρήματα μαχόμενης θεολογίας»

18:30: Ευθυμία Μαυρομιχάλη, «Οι μεταφράσεις των βιβλίων του Μητροπολίτου Ναυπάκτου κ. Ιεροθέου»

18:50: Μητροπολίτης Λεμεσού κ. Αθανάσιος, «Ο άνθρωπος κατά τον Μητροπολίτη Ναυπάκτου κ. Ιερόθεο»

19:10: Συζήτηση Συνεδριών Δ΄ και Ε΄

19:30: Αντιφώνηση του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ναυπάκτου κ. Ιεροθέου και λήξη των εργασιών του Συνεδρίου από τον Καθηγούμενο της Ι.Μ.Μ. Βατοπαιδίου, Άρχιμ. Εφραίμ

Κυριακή 23 Νοεμβρίου 2025

06:30: Όρθρος και Αρχιερατική Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Ομονοίας. Θα ψάλλει η Ελληνική Βυζαντινή Χορωδία με χοράρχη τον Γεώργιο Κωνσταντίνου

Επιστημονική Επιτροπή

Μητροπολίτης Κρήνης κ. Κύριλλος

Απόστολος Νικολαΐδης, Ομότιμος Καθηγητής Θεολογικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α. και Πρόεδρος του Ινστιτούτου «Άγιος Μάξιμος ο Γραικός»

Κωνσταντίνος Χρήστου, Καθηγητής Θεολογικής Σχολής Α.Π.Θ.

Βασίλειος Τσίγκος, Καθηγητής Θεολογικής Σχολής Α.Π.Θ.

Οργανωτική Επιτροπή

Μοναχός Αδριανός Βατοπαιδινός

Ιεροδιάκονος Παΐσιος Παρασκευάς της Ιεράς Μητροπόλεως Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου

Νίκος Γκουράρος, Διευθυντής Ανάπτυξης Ινστιτούτου «Άγιος Μάξιμος ο Γραικός»

Σεραφείμ Πολίτης, του Ινστιτούτου «Άγιος Μάξιμος ο Γραικός»

ΟΡΓΑΝΩΣΗ

Ινστιτούτο «Άγιος Μάξιμος ο Γραικός»

Η αφίσα του Συνεδρίου: