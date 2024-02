Επιστήμονες ανακάλυψαν απολίθωμα «Κινεζικού δράκου» 240 εκατομμυρίων ετών

Επιστήμονες στη Σκωτία ανακάλυψαν ένα «πολύ παράξενο» απολίθωμα ενός θαλάσσιου ερπετού ηλικίας 240 εκατομμυρίων ετών, που παραπέμπει στους μυθικούς κινεζικούς δράκους. Η διεθνής ομάδα από τα Εθνικά Μουσεία της Σκωτίας ανακοίνωσε ότι πρόκειται για τον Dinocephalosaurus orientalis, ένα υδρόβιο ερπετό μήκους 5 μέτρων από την Τριασική περίοδο. Το πλάσμα έχει ονομαστεί «δράκος» εξαιτίας του εξαιρετικά μεγάλου λαιμού του. Το απολίθωμα ανακαλύφθηκε σε αρχαία κοιτάσματα ασβεστόλιθου στη νότια Κίνα.

Αυτό το εντυπωσιακό νέο απολίθωμα επέτρεψε στους επιστήμονες να δουν την πλήρη ανατομία αυτού του παράξενου προϊστορικού θηρίου. Ο Δρ. Νικ Φρέιζερ, μέλος της διεθνούς ομάδας που μελέτησε το απολίθωμα, το περιέγραψε ως «ένα πολύ παράξενο ζώο».

«Είχε άκρα σαν πτερύγια και ο λαιμός του είναι μακρύτερος από το σώμα και την ουρά του μαζί», δήλωσε στο BBC.

Ο ερευνητής υπέθεσε ότι ένας «μακρύς και εύκαμπτος λαιμός με 32 ξεχωριστούς σπονδύλους, μπορεί να του παρείχε ένα πλεονέκτημα στο κυνήγι, επιτρέποντας στον Dinocephalosaurus orientalis να αναζητά την τροφή του σε σχισμές κάτω από το νερό.

Σύμφωνα με τους επιστήμονες, το ερπετό ήταν «προφανώς πολύ καλά προσαρμοσμένο σε έναν ωκεάνιο τρόπο ζωής», όπως υποδεικνύεται από τα πτερύγια άκρα και τα «εξαιρετικά διατηρημένα» ψάρια στην περιοχή του στομάχου του.

«Είναι ένα ακόμη παράδειγμα του παράξενου και υπέροχου κόσμου της Τριασικής περιοδου που συνεχίζει να μπερδεύει τους παλαιοντολόγους», είπε ο Δρ. Φρέιζερ. «Είμαστε σίγουροι ότι θα αιχμαλωτίσει τη φαντασία όλων των ανθρώπων λόγω της εντυπωσιακής εμφάνισής του, που θυμίζει τον μακρύ και σαν φίδι, μυθικό κινέζικο δράκο».

Ερευνητές από τη Σκωτία, τη Γερμανία, τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Κίνα μελέτησαν το απολίθωμα κατά τη διάρκεια δέκα ετών στο Ινστιτούτο Παλαιοντολογίας και Παλαιοανθρωπολογίας Σπονδυλωτών στο Πεκίνο, αλλά δημοσιοποίησαν την ανακοίνωσή τους την προηγούμενη εβδομάδα.

Η μελέτη δημοσιεύθηκε στο ακαδημαϊκό περιοδικό «Earth and Environmental Science: Transactions of the Royal Society of Edinburgh».

ΠΗΓΗ: ABC