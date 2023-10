Επίσκεψη 1ου ΕΠΑΛ Αγρινίου στην Πορτογαλία σε πρόγραμμα Erasmus+

Επίσκεψη εκπαιδευτικών και μαθητών του 1ου ΕΠΑΛ Αγρινίου στην Πορτογαλία σε πρόγραμμα Erasmus+

Την εβδομάδα 22-30 Σεπτεμβρίου 2023 εκπαιδευτικοί και μαθητές από το 1ο ΕΠΑΛ Αγρινίου επισκέφτηκαν το σχολείο Escola Profissional de Campanhã της πόλης Porto της Πορτογαλίας μαζί με τους εταίρους από την Κροατία και την Τουρκία. Ήταν η 1η κινητικότητα εταίρων στο πλαίσιο του προγράμματος 2022-HR1-KA210-SCH-00003942 «Raising Youth Generation Through Financial Literacy».

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί από όλες τις χώρες συμμετείχαν σε δραστηριότητες και επιμορφώθηκαν σε θέματα Οικονομικού Αλφαβητισμού (Financial Literacy). Οι μαθητές, συνεργατικά αναζήτησαν πληροφορίες και παρουσίασαν βασικές οικονομικές έννοιες και οικονομικούς φορείς της χώρας τους και δημιούργησαν βίντεο με τιμές προϊόντων στην πόλη που ζουν με σκοπό να αναπτύξουν στη συνέχεια δεξιότητες διαχείρισης χρημάτων.



Η φιλοξενία των εκπαιδευτικών του σχολείου Escola Profissional de Campanhã ήταν υπέροχη και κατέβαλαν κάθε προσπάθεια ώστε η διαμονή μας να είναι ευχάριστη και ενδιαφέρουσα. Υπήρχαν πολλαπλές δραστηριότητες και επισκέψεις εντός και εκτός του σχολικού ωραρίου.

Στα πλαίσια των εκπαιδευτικών επισκέψεων, περιηγηθήκαμε στην πόλη σε διάφορα αξιοθέατα, όπως το Casa do Infante, το ναό των Κληρικών (Clerigos), τη βιβλιοθήκη Lello, το Porto City Hall (Δημαρχείο), την Γέφυρα Louis I, το Palacio da Bolsa, Paco Episcopal, τον Καθεδρικό Ναό, τοn Σιδηροδρομικό Σταθμό Sao Bento, το Πανεπιστήμιο, την Εκκλησία do Carino, την Capela das Almas, την ανοιχτή Αγορά do Bolhao. Περιηγηθήκαμε με πλοιάριο και στις δύο όχθες του ποταμού Douro, ενώ δοκιμάσαμε τοπική κουζίνα τόσο στην περιοχή Ribiera όσο και στην περιοχή GAIA, όπου συναντά κανείς κελάρια παλαιότερων και νεότερων χρόνων με το φημισμένο κρασί PORTO που μπορεί να γευτεί.

Συνολικά, ήταν μια μοναδική εμπειρία τόσο για τους εκπαιδευτικούς όσο και για τους μαθητές όλων των χωρών, δημιουργήθηκαν φιλίες, βελτιώθηκαν οι γλωσσικές και κοινωνικές δεξιότητες των μαθητών και ανυπομονούμε πλέον για την επόμενη κινητικότητα που θα υλοποιηθεί στην Τουρκία την άνοιξη του 2024.

