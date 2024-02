Επίσημο: Αποχωρεί το καλοκαίρι ο Εμπαπέ από την Παρί

Ο Γάλλος σούπερ σταρ ενημέρωσε τον Νασέρ Αλ Κελαϊφί πως το καλοκαίρι θα αποχωρήσει από την Παρί για να συνεχίσει, πιθανότατα, στην Ρεάλ την καριέρα του.

Αυτό τουλάχιστον υποστηρίζει ο δημοσιογράφος Φαμπρίτσιο Ρομάνο, αλλά και κάποια ειδησεογραφικά Μέσα. Αν και οι όροι της αποχώρησής του δεν έχουν ακόμα συμφωνηθεί μεταξύ των δυο πλευρών, το ουσιαστικό κομμάτι είναι πως ο Γάλλος αποφάσισε να θέσει τέλος στην επταετή του περιπέτεια με τους Παριζιάνους και να αναζητήσει… άλλες πολιτείες.

Ως ξεκάθαρο φαβορί πλέον φαντάζει φυσικά η Ρεάλ Μαδρίτης, με πολλά δημοσιεύματα να τονίζουν πως υπάρχει αυτοπεποίθηση στην ισπανική πρωτεύουσα για επικείμενη οριστική συμφωνία.

BREAKING: Kylian Mbappé has now informed PSG president Nasser Al Khelaifi that he will LEAVE the club as free agent.

The terms of the departure are yet to be fully agreed but he will LEAVE Paris in the summer — Kylian has yet to fulfil his commitments to the club. pic.twitter.com/bD0ji3CTyA

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 15, 2024