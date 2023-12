Επίσημη η επανασύνδεση Μέσι – Σουάρεζ στην Ίντερ Μαϊάμι

Μόνο η ανακοίνωση έμενε για την μετακίνηση του Ουρουγουανού στην ομάδα του Ντέιβιντ Μπέκαμ και αυτό έγινε πραγματικότητα το απόγευμα της Παρασκευής (22/12),

Έτσι, η “καταλανική” παροικία μεγαλώνει στο Μαϊάμι με τον Σουάρεζ να ξανασμίγει με τους Μέσι, Μπουσκέτς και Άλμπα μετά την κοινή τους πορεία στην Μπαρτσελόνα. Ο 36χρονος στην τελευταία του περιπέτεια στη Βραζιλία με τη φανέλα της Γκρέμιο αρίθμησε 26 γκολ και 17 ασίστ σε 53 εμφανίσεις και υπέγραψε για ένα έτος με οψιόν ανανέωσης για ακόμα έναν χρόνο.//ΣΠ

Oficial: Bienvenido a casa, @LuisSuarez9

We have signed Uruguayan striker Luis Suárez to a contract running through the 2024 Major League Soccer season!

Details: https://t.co/SlaFVn0XM0 pic.twitter.com/1mLJs0a78i

— Inter Miami CF (@InterMiamiCF) December 22, 2023