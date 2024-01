Επίσημη επίσκεψη στην Αρμενία πραγματοποιεί ο Υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης. Η επίσκεψη ξεκίνησε με κατάθεση στεφάνου στο Μνημείο Γενοκτονίας των Αρμενίων, ενώ ήδη ο κ. Γεραπετρίτης είχε επαφές με την ηγεσία της χώρας.

Mετά το το πέρας της συνάντησης με τον Αρμένιο ομόλογό του, Ararat Mirzoyan έκανε την ακόλουθη δήλωση.

«Πιστεύουμε στον διάλογο. Στην Ελλάδα λέμε συνεχώς ότι υπάρχουν τρεις λέξεις ελληνικής προέλευσης που θα μπορούσαν να είναι η λύση για κάθε είδους διεθνή διαμάχη και επιθετικότητα – και αυτές είναι δημοκρατία, διπλωματία και διάλογος. Άρα, ξεκάθαρα πιστεύουμε ότι τα εμπλεκόμενα μέρη πρέπει να είναι σε έναν συνεχή διάλογο».

FM of the #HellenicRepublic<imgsrc=”” alt=” ” class=”wp-smiley” style=”height: 1em; max-height: 1em;”> George Gerapetritis arrived at @MFAofArmenia.

The tête-à-tête meeting with FM of #Armenia<imgsrc=”” alt=” ” class=”wp-smiley” style=”height: 1em; max-height: 1em;”> @AraratMirzoyan commenced. pic.twitter.com/VF10lr6cv8

— Ani Badalyan, Spokesperson of MFA of Armenia (@ArmSpoxMFA) January 10, 2024