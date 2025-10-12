Επιμνημόσυνη δέηση και ρίψη στεφάνων για την 454η Επέτειο Ναυμαχίας της Ναυπάκτου

Με επιμνημόσυνη δέηση και ρίψη στεφάνων κορυφώθηκαν την Κυριακή, 12 Οκτωβρίου για την 454η Επέτειο της Ναυμαχίας της Ναυπάκτου.

Η ανακοίνωση του Δήμου Ναυπακτίας:

Με την Αρχιερατική Θεία Λειτουργία και τη Δοξολογία στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Δημητρίου, χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου κ.κ.Ιεροθέου, κορυφώθηκαν το πρωί της Κυριακής, 12 Οκτωβρίου 2025, οι Εορτασμοί της 454ης Επετείου της ιστορικής Ναυμαχίας της Ναυπάκτου.

Μετά τη Δοξολογία, η πομπή της ιερής εικόνας κατευθύνθηκε προς το Ενετικό Λιμάνι, συνοδεία στρατιωτικού αγήματος, της Παπαχαραλαμπείου Δημοτικής Φιλαρμονικής Ναυπάκτου και εθελοντών, όπου τελέστηκε Επιμνημόσυνη Δέηση. Ακολούθως, πραγματοποιήθηκε τελετή ρίψης στεφάνων στη θάλασσα, ως ένδειξη τιμής και μνήμης προς τους πεσόντες της ιστορικής Ναυμαχίας του 1571.

Στεφάνια ρίφθηκαν από τον εκπρόσωπο της Κυβέρνησης και βουλευτή Αιτωλοακαρνανίας Θανάση Παπαθανάση, τον εκπρόσωπο του Περιφερειάρχη και Πρόεδρο του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας Χρήστο Παΐσιο, τον Δήμαρχο Ναυπακτίας Βασίλη Γκίζα, την αν.Επικεφαλής της Ισπανικής Πρεσβείας στην Αθήνα Maria Reyes Fernandez Bulnes, τον Διοικητή της 4ης Μεραρχίας Πεζικού Αλέξανδρο Χατζηαλεξανδρή, τον Λιμενάρχη Μεσολογγίου Νεκτάριο Μελιάδη, τον Διοικητή του Αστυνομικού Τμήματος Ναυπάκτου Βασίλη Πολυγένη, τον Διοικητή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ναυπάκτου Αθανάσιο Χριστοβασίλη και τον εκπρόσωπο του Δικτύου «Δρόμοι του Lepanto» Χρήστο Σαλαμούρα.

Με την παρουσία αρχών, εκπροσώπων φορέων και πολιτών, οι φετινοί εορτασμοί ολοκληρώθηκαν με την απόδοση φόρου τιμής στους ήρωες της Ναυμαχίας της Ναυπάκτου, του γεγονότος που, με τη διαχρονική του αξία, παραμένει ζωντανό στη ευρωπαϊκή συλλογική μνήμη και συνείδηση.



Δείτε φωτογραφίες: