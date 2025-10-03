Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας: Το Σάββατο η 2η Αγροτική Έκθεση «AgreAmfi» στην Αμφιλοχία - Κάλεσμα συμμετοχής

Στο Μεσολόγγι η Σοφία Ζαχαράκη: Κόβει την κορδέλα στη Φοιτητική Εστία του Πανεπιστημίου μετά την ανακαίνιση

Με την παρουσία της υπουργού Παιδείας Σοφίας Ζαχαράκη και του περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας, Νεκτάριου Φαρμάκη, θα πραγματοποιηθούν την Παρασκευή 17 Οκτωβρίου, στις 12 το μεσημέρι, τα εγκαίνια 38 πλήρως ανακαινισμένων και εξοπλισμένων δωματίων στη φοιτητική εστία της Πανεπιστημιούπολης Μεσολογγίου, του Πανεπιστημίου Πατρών.