Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας: Το Σάββατο η 2η Αγροτική Έκθεση «AgreAmfi» στην Αμφιλοχία - Κάλεσμα συμμετοχής
Το Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας και ο Δήμος Αμφιλοχίας απευθύνουν πρόσκληση στα εγκαίνια της 2ης Αγροτικής Έκθεσης «AgreAmfi» του Δήμου Αμφιλοχίας, το Σάββατο 4 Οκτωβρίου 2025 και ώρα 18:00, στο λιμάνι της Αμφιλοχίας, παράλληλα με την καθιερωμένη εμποροπανήγυρη.
Η διοργάνωση πραγματοποιείται στο πλαίσιο ενεργειών για την ανάδειξη του αγροδιατροφικού τομέα της περιοχής, με τη συμμετοχή τοπικών εκπροσώπων του γεωργικού και κτηνοτροφικού κλάδου.