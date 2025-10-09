Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας: Σημαντική παρουσία στη Διεθνή Έκθεση Τροφίμων – Ποτών «ANUGA 2025», στην Κολωνία

Το Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος και την Αγροδιατροφική Σύμπραξη Δυτικής Ελλάδος με την παρουσία επιχειρήσεων-μελών του συμμετείχε στην παγκοσμίου φήμης Διεθνή Έκθεση Τροφίμων και Ποτών ANUGA 2025, που πραγματοποιήθηκε στην Κολωνία της Γερμανίας, στον Εκθεσιακό χώρο Koelnmesse, από τις 4 έως τις 8 Οκτωβρίου 2025.

Η ANUGA αποτελεί την μεγαλύτερη και την πιο σημαντική έκθεση τροφίμων και ποτών στον κόσμο. Πραγματοποιείται σε εκθεσιακό χώρο 300.000 τετραγωνικών μέτρων στο Koelnmesse στην Κολωνία, κάθε δύο χρόνια και χαρακτηρίζεται από την υψηλή ποιότητα, την ποικιλομορφία, την τεχνογνωσία και την έμπνευση.

Ειδικότερα παρουσιάζονται οι τελευταίες τάσεις σε όλους τους κλάδους της εφοδιαστικής αλυσίδας, οι τεχνολογικές καινοτομίες και οι εξελίξεις στα βιώσιμα και φιλικά προς το περιβάλλον προϊόντα.

Όντας ένας μοναδικός χώρος συνάντησης επιχειρήσεων και δικτύωσης για την παγκόσμια βιομηχανία,F&B, η έκθεση συγκεντρώνει ηγέτες της διεθνούς αγοράς και αγοραστές από κορυφαίες εταιρείες τροφίμων με προοπτικές για επιχειρηματικές δυνατότητες.

Οι επιχειρήσεις της Αιτωλοακαρνανίας, γνωστές για την αριστεία, την εξαιρετική ποιότητα και την καινοτομία των προϊόντων τους, είχαν την δυνατότητα να προωθήσουν τα μοναδικά προϊόντα τους και να αναδείξουν την πλούσια αγροδιατροφική κληρονομιά της περιοχής,

συμβάλλοντας στην προβολή της τοπικής παραγωγής σε διεθνές επίπεδο και στην ανάπτυξη του εξαγωγικού προσανατολισμού των επιχειρήσεων καθώς και στην δικτύωση με επαγγελματίες του κλάδου από όλο τον κόσμο.

Οι δυο επιχειρήσεις που συμμετείχαν στην «ANUGA 2025», με την υποστήριξη του Επιμελητηρίου και της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος είναι οι παρακάτω:

1) Αγροτικός Συνεταιρισμός Αρχαία Ωλένεια Αιτωλοακαρνανίας

2) ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΛΑΙΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΑΙΣ - ΑΙΤΟΛΙΑ OLIVES.

Ικανοποιημένοι από τη συμμετοχή τους, το πλήθος και την ποιότητα των επιχειρηματικών συναντήσεων καθώς και με τις καλύτερες εντυπώσεις για την διοργάνωση, δήλωσαν οι

συμμετέχοντες.