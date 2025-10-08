Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας: Προθεσμία για τακτοποίηση εκκρεμοτήτων στο Γ.Ε.ΜΗ. - Αποφυγή προστίμων από 1/1/2026

Το Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας επιθυμεί να υπενθυμίσει στις εταιρείες μέλη του, οι οποίες υπόκεινται σε υποχρέωση εγγραφής ή καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), ότι έχουν τη δυνατότητα, εντός του τρέχοντος διαστήματος και έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025, να τακτοποιήσουν τυχόν καθυστερημένες ή εκκρεμείς καταχωρήσεις στην εταιρική τους μερίδα.

Η τακτοποίηση αυτή κρίνεται αναγκαία προκειμένου να αποφευχθεί η επιβολή διοικητικών κυρώσεων (προστίμων), οι οποίες θα τεθούν σε ισχύ από 1η Ιανουαρίου 2026.

Σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση 46982/2025 που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 3542/Β’/8.7.2025, οι κυρώσεις θα ποικίλουν ανάλογα με τη νομική μορφή της εταιρείας (Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε., Ο.Ε., Ε.Ε., Συνεταιρισμοί, Κοινοπραξίες, Αστικές Εταιρείες, Υποκαταστήματα αλλοδαπής) και με το είδος της παράβασης δημοσιότητας στο Γ.Ε.ΜΗ. Με αυτό το πλαίσιο, καλούνται όλες οι επιχειρήσεις που έχουν ελλείψεις ή λάθη στις καταχωρίσεις τους στο Γ.Ε.ΜΗ., όπως επίσης και όσες επιθυμούν να διορθώσουν καταχωρήσεις, να πράξουν τούτο άμεσα, ώστε να συμμορφωθούν με τις εκ του νόμου υποχρεώσεις τους.

Το Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας παραμένει στη διάθεση των μελών του για παροχή πληροφοριών, υπηρεσιών υποστήριξης ή διευκρινίσεων σχετικά με τη διαδικασία τακτοποίησης.