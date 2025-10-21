Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας: Πέντε σημεία πληροφόρησης του εγκεκριμένου έργου “SMART-HUBs”

Πέντε σημεία πληροφόρησης του εγκεκριμένου έργου “SMART-HUBs”, ανακοίνωσε το Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας

Δημιουργία σημείων πληροφόρησης του εγκεκριμένου έργου “SMART-HUBs” “Enhancing employment access developing NEET’ skills and capabilities to sustain the economic-SMART transition of socio-cultural-tourist destinations by CCIs' HUBs contaminations” – (MIS CODE 6006369) - Interreg Greece Italy (2021-2027).

(Βελτίωση της πρόσβασης στην απασχόληση, αναπτύσσοντας δεξιότητες και ικανότητες των νέων υποστηρίζοντας την έξυπνη οικονομική μετάβαση των κοινωνικοπολιτιστικών τουριστικών προορισμών μέσω της επίδρασης των κόμβων πολιτιστικής βιομηχανίας )

Στο πλαίσιο του έργου, μετίτλο“SMART-HUBs” – “EnhancingemploymentaccessdevelopingNEET’ skills and capabilities to sustain the economic-SMART transition of socio-cultural-tourist destinations by CCIs' HUBs contaminations” – (MISCODE 6006369), του προγράμματος Interreg Greece Italy (2021-2027), το Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας δημιούργησε πέντε (5) σημεία πληροφόρησης για το έργο, το σκοπό, τις δράσεις του καθώς και την υποστήριξη των NEETs (νέων που δεν εργάζονται, δεν σπουδάζουν και δεν εκπαιδεύονται, με ιδιαίτερη έμφαση στις νεαρές γυναίκες) με στόχο την συμμετοχή τους στις δράσεις του έργου.

• INFO POINT ΑΓΡΙΝΙΟΥ - Παπαστράτου 53 & Σμύρνης 1 - 3ος Όροφος.

Τηλ. Επικοινωνίας : 26410-74531

• INFO POINT ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ - Φ. Κατάσου & Μ. Μακρή – 2ος Όροφος.

Τηλ. Επικοινωνίας : 26310-30041

• INFOPOINT ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ - Αθηνών 26, Τ.Κ. 30300– 2ος Όροφος.

Τηλ. Επικοινωνίας : 26340 26862

• INFOPOINT ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ – Χαβίνη Θ. 120– 1ος Όροφος.

Τηλ. Επικοινωνίας : 26420-29075

• INFO POINT ΒΟΝΙΤΣΑΣ – Μακαρίου Κύπρου (Διπλά Στο ΙΚΑ).

Τηλ. Επικοινωνίας : 26430-22836

ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ