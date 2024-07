Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας: Οι συμμετοχές σε διεθνής και εθνικές εκθέσεις για το 2025

Δείτε αναλυτικά τις συμμετοχές

Το Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας σε συνεργασία με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και στο πλαίσιο προγραμματισμού και εκτίμησης της δυνατότητας συμμετοχής του στις παρακάτω διεθνείς και εθνικές εκθέσεις για το 2025 :

1 EXPOTROF 2025 Food exhibition ATHENS 01 - 03 February 2025

2 GULFOOD - DUBAI 2025 Food exhibition DUBAI 17 - 21 February 2025

3 Fruit Logistica Fresh produce trade show Berlin Germany 5-7 February 2025

4 Biofach-Vivaness Organic Products-Natural Cosmetics Nurnberg, Germany 11-14 February 2025

5 Food Expo Food & Beverages Athens, Greece 8 -10 March 2025

6 Prowein Wine Industry Düsseldorf, Germany 16-18 March 2025

7 Cosmoprof Beauty Industry Bologna, Italy 20-23 March 2025

8 FRESCON 2025 Fresh produce trade show THESALONIKI 10 – 12 april 2025

9 Seafood Expo Global Seafood Industry Barcelona, Spain 6-8 MAY 2025

10 London Fair 2024 Wine Industry London, England 19 - 21 May 2025

11 Anuga Food & Beverages Cologne – German 4-8 October 2025

12 MDF EXPO Meet and Diary products Athens 9- 11 November 2025

Kαλεί τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις, λόγω του ότι ο αριθμός των διαθέσιμων περιπτέρων είναι περιορισμένος, να δηλώσουν συμμετοχή στον αρμόδιο υπάλληλο του Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας Γεώργιο Ρόμπολα αποστέλλοντας ηλεκτρονικά αίτημα εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο e-mail: grombol@epimetol.gr , έως την Τετάρτη 31 Ιουλίου 2024, καθώς θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.