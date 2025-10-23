Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας: Κάλεσμα σε συνεδρία για το ECOBASE στο AGROWN 2025

Το Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας σας προσκαλεί να παρακολουθήσετε τη συνεδρία που υλοποιείται στο πλαίσιο του 3ου Αγροδιατροφικού Συνεδρίου & Έκθεσης AGROWN 2025, με θέμα: «ECOBASE: Οικολογικές λύσεις βασισμένες στη φύση για τον μετριασμό της υποβάθμισης του εδάφους, στηρίζοντας μια πιο πράσινη και ανθεκτική στην κλιματική αλλαγή Μακροπεριφέρεια Αδριατικής – Ιονίου».

Παρασκευή 31 Οκτωβρίου 2025, 2η Συνεδρία: 11:50 – 12:20

Πανεπιστήμιο Πατρών – Αμφιθέατρο, Αγρίνιο