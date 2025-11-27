Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας: Κάλεσμα για επικαιροποίηση στοιχείων στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.)

Το Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας, απευθύνει κάλεσμα στις επιχειρήσεις για επικαιροποίηση στοιχείων στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.)

Στο πλαίσιο της διαρκούς ενημέρωσης και της ορθής λειτουργίας του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.) και ενόψει της έναρξης επιβολής κυρώσεων από 02/01/2026, σας υπενθυμίζουμε την ανάγκη διατήρησης ορθών και ενημερωμένων στοιχείων της επιχείρησής σας.

Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να συνδεθούν στο https://services.businessportal.gr προκειμένου να επικαιροποιήσουν άμεσα τα στοιχεία επικοινωνίας τους. Επισημαίνεται ότι στα «Στοιχεία Χρήστη και πρόσβασης» συμπληρώνονται τα στοιχεία του Υπεύθυνου Επικοινωνίας, ώστε να μπορεί η Υπηρεσία ΓΕΜΗ να επικοινωνεί άμεσα για την διεκπεραίωση υποθέσεων της επιχείρησης, ενώ στα «Στοιχεία επικοινωνίας» συμπληρώνονται τα στοιχεία επικοινωνίας με τη Διοίκηση της Επιχείρησής σας.

Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στην ορθότητα της ηλεκτρονικής διεύθυνσης επικοινωνίας (e-mail) που έχει ή που θα δηλωθεί, καθώς αποτελεί το επίσημο μέσο κοινοποίησης πράξεων, εγγράφων και ειδοποιήσεων από το Επιμελητήριο προς την επιχείρησή σας.

Σας ευχαριστούμε για τη συνεργασία και τη συνέπειά σας.

Η Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. του

Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας