Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας: Ημερίδα στο Αγρίνιο για τις επιμολύνσεις στο ελαιόλαδο από ορυκτέλαια

Ενημερωτική ημερίδα με τίτλο «Επιμολύνσεις στο ελαιόλαδο από ορυκτέλαια, λόγω λανθασμένων πρακτικών» διοργανώνει το Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας στο Αγρίνιο.

Η ανακοίνωση:

Σας προσκαλούμε στην ημερίδα που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 01 Οκτωβρίου 2025 στην αίθουσα Επιμελητηρίου Αιτ/νίας, στο Αγρίνιο και ώρα 19:30 με θέμα “ΕΠΙΜΟΛΥΝΣΕΙΣ ΣΤΟ ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο από ορυκτέλαια, λόγω λανθασμένων πρακτικών”.

Η πρόσκληση: