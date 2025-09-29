Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας: Ημερίδα στο Αγρίνιο για τις επιμολύνσεις στο ελαιόλαδο από ορυκτέλαια

Ενημερωτική ημερίδα με τίτλο «Επιμολύνσεις στο ελαιόλαδο από ορυκτέλαια, λόγω λανθασμένων πρακτικών» διοργανώνει το Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας στο Αγρίνιο.

Η ανακοίνωση:

Σας προσκαλούμε στην ημερίδα που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 01 Οκτωβρίου 2025 στην αίθουσα Επιμελητηρίου Αιτ/νίας, στο Αγρίνιο και ώρα 19:30 με θέμα “ΕΠΙΜΟΛΥΝΣΕΙΣ ΣΤΟ ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο από ορυκτέλαια, λόγω λανθασμένων πρακτικών”.

Η πρόσκληση:

29 Σεπ 2025

Ετικέτες: Αγρίνιο, ελαιόλαδο, επιμελητήριο αιτωλοακαρνανίας, Ημερίδα

