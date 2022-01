Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας: Εργαστήρι με θέμα «“Glass painting” – Ζωγραφική σε γυάλινες επιφάνειες »

Το Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας σε συνεργασία με την Ματίνα Σκεπετάρη & το εργαστήρι Τέχνης Art at Heart στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «Ολιστική δικτύωση δημιουργικών ΜμΕ μέσω συνεργατικών χώρων (hubs) Holistic networking of creative industries via hubs – Creative@Hubs», διοργανώνει το 11ο εργαστήρι με θέμα: « “Glass painting” – Ζωγραφική σε γυάλινες επιφάνειες »

Το εργαστήριο θα πραγματοποιηθεί, την Τετάρτη 12/01/2022, Ώρα: 18.00, Εργαστήρι Τέχνης Art at Heart, Ηρώων Πολυτεχνείου 17, 30131 Αγρίνιο Αιτωλοακαρνανίας..

H εκδήλωση θα μεταδοθεί και με LIVE STRΕAMING μέσω της σελίδας του Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας στο Facebook.

Λόγω των περιορισμών που επιβάλλει το υγειονομικό πρωτόκολλο της πανδημίας, επιτρέπεται η φυσική παρουσία μόνο στους πλήρως εμβολιασμένους και στους νοσήσαντες από Covid-19, με την επίδειξη σχετικών πιστοποιητικών και εγγράφων ταυτοποίησης.

Τηλ. Επικοινωνίας για δήλωση συμμετοχής: +30 26410 25263 & 6944919715

Οι θέσεις για το εργαστήριο είναι περιορισμένες.

Σύλλογος εργαζομένων νοσοκομείου Μεσολογγίου: Βαρύ πλήγμα η απώλεια του Μητροπολίτη Κοσμά