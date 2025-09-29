Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας: Ενεργή συμμετοχή στην εναρκτήρια συνδιάσκεψη του έργου SMART-HUBs

Το Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας συμμετείχε ενεργά στην εναρκτήρια συνάντηση (kick-off meeting) και στην εναρκτήρια συνδιάσκεψη του έργου SMART-HUBs , στις 23-24 Σεπτεμβρίου

2025, που πραγματοποιήθηκε με επιτυχία από τον επικεφαλής εταίρο, το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης, στην Πάτρα.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ενημέρωση, εκ μέρους του Επιμελητηρίου συμμετείχαν ο Κωνσταντίνος Ναστούλης, Υπεύθυνος Συμβουλευτικής Υποστήριξης Επιχειρήσεων και ο Γεώργιος Ρόμπολας, Προϊστάμενος Εμποροβιομηχανικών θεμάτων.

Το Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας συμμετέχει στο εταιρικό σχήμα του έργου SMART-HUBs -

Βελτίωση της πρόσβασης στην απασχόληση, αναπτύσσοντας δεξιότητες και ικανότητες των

νέων υποστηρίζοντας την έξυπνη οικονομική μετάβαση των κοινωνικοπολιτιστικών

τουριστικών προορισμών μέσω της επίδρασης των κόμβων πολιτιστικής Βιομηχανίας. Το

έργο SMART-HUBs είναι μια καινοτόμος διασυνοριακή πρωτοβουλία μεταξύ Ελλάδας και Ιταλίας,

που στοχεύει στην ενδυνάμωση των NEETs (νέων με ιδιαίτερη έμφαση στις νεαρές γυναίκες), μέσω της ανάπτυξης δεξιοτήτων για απασχόληση στους τομείς του πολιτισμού και του τουρισμού.

Οι εταίροι του έργου παρουσίασαν τις σχεδιαζόμενες δραστηριότητές τους και ανέλυσαν τα

παραδοτέα και τον προϋπολογισμό του έργου SMART-HUBs, αποσαφηνίζοντας τον ρόλο και τις

ευθύνες τους για την επιτυχή υλοποίηση και την διάχυση των δράσεων στους νέους και τους

υπεύθυνους χάραξης πολιτικής με σκοπό την υποστήριξη της απασχόλησης αναπτύσσοντας

δεξιότητες και ικανότητες, υποστηρίζοντας την έξυπνη οικονομική μετάβαση των

κοινωνικοπολιτιστικών τουριστικών προορισμών μέσω της επίδρασης των κόμβων πολιτιστικής

βιομηχανίας. Συζητήθηκαν οι στρατηγικές επικοινωνίας και διάδοσης των αποτελεσμάτων του έργου,παρουσιάστηκαν τα αναπτυξιακά αποτελέσματα στο οικοσύστημα της πολιτιστικής βιομηχανίας των επιτυχημένων έργων CREATIVE@HUBs, ADRION και το Cluster των Πολιτιστικών και Δημιουργικών Βιομηχανιών (CCIs). Επιπλέον, σχεδιάστηκαν τα επόμενα βήματα και οι μελλοντικές συναντήσεις, με την επόμενη να προγραμματίζεται για τα μέσα Φεβρουαρίου 2026 στο κτίριο Χρυσόγελου στην Ι.Π. Μεσολογγίου στο οποίο θα φιλοξενηθεί και το SMART-HUBs για λογαριασμό του Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας ως συνέχεια και επιστέγασμα της επιτυχημένης καλής πρακτικής διασυνοριακής συνεργασίας του έργου CREATIVE@HUBs.

Το SMART-HUBs θα δημιουργήσει έξι φυσικούς κόμβους (hubs) στην Ελλάδα και την Ιταλία. Αυτά τα hubs προσφέρουν διαδραστικά μαθησιακά περιβάλλοντα, όπου νέοι και νέες (NEETs) θα

συμμετέχουν σε πρακτικά εργαστήρια επαγγελματικής κατάρτισης και σε βιωματικές εμπειρίες με τη χρήση νέων τεχνολογιών πολυμέσων, όπως η επαυξημένη πραγματικότητα (AR) και η εικονική

πραγματικότητα (VR). Τα εργαλεία αυτά επιτρέπουν την εικονική εξερεύνηση πολιτιστικών

τοποθεσιών και την προσομοίωση επιχειρηματικών σεναρίων, γεφυρώνοντας τη θεωρία με την

πράξη. Επιπλέον, τα hubs θα λειτουργήσουν ως δοκιμαστικά πεδία για νέες μεθόδους πολιτιστικής αλληλεπίδρασης, ενθαρρύνοντας την καινοτομία στην παρουσίαση και διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Το SMART-HUBs αξιοποιεί επίσης μια πλατφόρμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (e-learning) για να αναδείξει την πολιτιστική κληρονομιά της κάθε περιοχής. Σε συνεργασία με βιβλιοθήκες, μουσεία και άλλους πολιτιστικούς φορείς, το έργο ψηφιοποιεί σημαντικά τεκμήρια καθιστώντας τα διαθέσιμα διαδικτυακά για την ενίσχυση του τοπικού και διεθνούς τουριστικού ενδιαφέροντος.

Αυτή η ενσωμάτωση της εκπαίδευσης με την πολιτιστική αφήγηση ενισχύει την εκτίμηση των εκπαιδευομένων προς την τοπική κληρονομιά, ενώ ταυτόχρονα τους εξοπλίζει με πρακτικές γνώσεις στη διατήρηση του πολιτισμού και την τουριστική διαχείριση.

Το SMART-HUBs εμπλουτίζει περαιτέρω το πολιτιστικό και ψηφιακό τοπίο μέσω μιας σειράς δημιουργικών εκδηλώσεων, όπως θεατρικές παραστάσεις και εργαστήρια δημιουργίας book-trailers.

Οι εκδηλώσεις αυτές που θα πραγματοποιηθούν σε κάθε hub θα συνδυάζουν φυσική και ψηφιακή παρουσία, δημιουργώντας πολιτιστικές εμπειρίες που ενισχύουν την εμπλοκή των τοπικών

κοινωνιών και αυξάνουν την τουριστική ελκυστικότητα. Με τον συνδυασμό παράδοσης και ψηφιακής καινοτομίας, οι εκδηλώσεις θα συμβάλλουν στην πολιτιστική αναζωογόνηση.

Το έργο SMART-HUBs υποστηρίζεται από το πρόγραμμα Interreg Interreg Greece - Italy 2021-2027

στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας (INTERREG) τα οποία συγχρηματοδοτούνται

από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εθνικούς πόρους.