Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας: Δωρεάν Masterclass επιχειρηματικότητας με κορυφαίους ομιλητές

Το Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας σε συνεργασία με το Greek Business Masterclass, σε προσκαλεί στο no1 event επιχειρηματικότητας για να πολλαπλασιάσεις τα κέρδη σου, μειώνοντας τους φόρους σου.

Πότε;

Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου 2025

16.00-21.30

Που;

Αίθουσα Επιμελητηρίου, Παπαστράτου 53 & Σμύρνης1, Αγρίνιο

Πόσο;

Δωρεάν!

Τι;

Greek Business Masterclass - Το κορυφαίο event του Έλληνα Επιχειρηματία Έξυπνες Στρατηγικές Κερδοφορίας Για την Ελλάδα & την Παγκόσμια Αγορά

Ομιλητές:

Μάνος Χατζημαλωνάς

Ψυχολόγος – Ψυχοθεραπευτής

Νικόλαος Σπυρόπουλος

Business Software Evangelist – Προγραμματιστής Αναλυτής – Συγγραφέας

Δημήτρης Λαζαρίδης

Brand Architect – Designer – Digital & AI Visionaire

Χρήστος Καβαλλάρης

Λογιστής – Φοροτεχνικός

Βίωσε τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό: Ανακάλυψε πώς οι τεχνολογίες αλλάζουν το επιχειρείν – προσαρμόσου, καινοτόμησε, άνθισε στην ψηφιακή εποχή

Έλα στο Greek Business Masterclass και ανακάλυψε πώς να:

✓ Μειώνεις νόμιμα τους φόρους σου, αυξάνοντας τα κέρδη σου

✓ Προωθείς έξυπνα & αποτελεσματικά την επιχείρησή σου στην Ελλάδα & παγκοσμίως!

✓ Επικοινωνείς αποτελεσματικά με προμηθευτές - εργαζομένους - συνεργάτες &

πελάτες

Η συμμετοχή είναι εντελώς δωρεάν. Απαραίτητη η κράτηση θέσης μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας (greekbusinessmasterclass.gr) – θα τηρηθεί αυστηρά σειρά προτεραιότητας. Η είσοδος θα επιτρέπεται μόνο με την επίδειξη του δωρεάν ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Περιορισμένος αριθμός θέσεων. Οι πόρτες ανοίγουν στις 16:00.

Για περισσότερες πληροφορίες και για δωρεάν εισιτήριο: greekbusinessmasterclass.gr

ή στο Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας τηλ. 2641074701

Επειδή πάντα υπάρχει επόμενο επίπεδο στο “επιχειρείν”. Και στο Greek Business Masterclass βρίσκεις την εκπαίδευση, τη δικτύωση & τις στρατηγικές για να το φτάσεις!