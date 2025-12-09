Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας: «Απόλυτη συμπαράσταση στις κινητοποιήσεις των αγροτών και των κτηνοτρόφων»

Το Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας παρακολουθεί με ιδιαίτερη προσοχή τις εξελίξεις στον πρωτογενή τομέα και εκφράζει την απόλυτη συμπαράστασή του στις κινητοποιήσεις των αγροτών και κτηνοτρόφων του νομού.

Σε σχετική ανακοίνωση του Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας αναφέρεται:

Η Αιτωλοακαρνανία, ως ένας από τους σημαντικότερους αγροκτηνοτροφικούς νομούς της χώρας, στηρίζει μεγάλο μέρος της οικονομικής της δραστηριότητας στην παραγωγή και στη μεταποίηση προϊόντων του πρωτογενούς τομέα. Η εύρυθμη λειτουργία και η βιωσιμότητα του αγροκτηνοτροφικού κλάδου αποτελούν θεμέλιο για την πρόοδο των επιχειρήσεων, του εμπορίου και των υπηρεσιών στην περιοχή.

Τα αδιέξοδα που αντιμετωπίζει ο κλάδος δεν είναι πρόσφατα ούτε συγκυριακά. Το υπέρογκο κόστος παραγωγής, η αβεβαιότητα στις τιμές των προϊόντων, η συνεχής μείωση του εισοδήματος, οι γραφειοκρατικές καθυστερήσεις σε αποζημιώσεις και προγράμματα, αλλά και η απουσία ενός σύγχρονου στρατηγικού σχεδιασμού για τον πρωτογενή τομέα, έχουν οδηγήσει χιλιάδες παραγωγούς σε δυσχερή θέση.

Σε αυτό το περιβάλλον, ο αγώνας των αγροτών και των κτηνοτρόφων της Αιτωλοακαρνανίας είναι απολύτως δικαιολογημένος και συνδέεται άμεσα με το μέλλον της τοπικής οικονομίας. Ως Επιμελητήριο, στηρίζουμε την προσπάθειά τους, η οποία, όπως έχουν οι ίδιοι δηλώσει, στοχεύει στην ανάδειξη των προβλημάτων και όχι στη δημιουργία δυσκολιών σε άλλες επαγγελματικές ομάδες.

Καλούμε την Πολιτεία να προσεγγίσει τα αιτήματα του αγροτικού κόσμου με ειλικρίνεια και υπευθυνότητα, να λάβει άμεσα μέτρα που θα συμβάλουν στην ανακούφιση των παραγωγών και να ξεκινήσει έναν ουσιαστικό διάλογο για τη διαμόρφωση μιας σταθερής, δίκαιης και μακροπρόθεσμης πολιτικής στον αγροκτηνοτροφικό τομέα.

Το Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας θα συνεχίσει να βρίσκεται δίπλα στους ανθρώπους της παραγωγής, θεωρώντας ότι η ουσιαστική ενίσχυση του πρωτογενούς τομέα αποτελεί θεμελιώδη προϋπόθεση τόσο για την ανάπτυξη και την προοπτική της Αιτωλοακαρνανίας όσο και για την οικονομική σταθερότητα και την παραγωγική εξέλιξη ολόκληρης της χώρας.