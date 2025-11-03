Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας – «Agrown 2025»: Προτάσεις ανάπτυξης οικολογικών λύσεων για τη διαχείριση και προστασία του εδάφους

Το Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Πατρών παρουσίασε το έργο ECOBASE, στο πλαίσιο του 3ου Αγροδιατροφικού Συνεδρίου & Έκθεσης AGROWN 2025, αναδεικνύοντας την ανάγκη ανάπτυξης μεθόδων, στρατηγικών λύσεων και καινοτόμων εργαλείων για να στηριχθεί μια πιο πράσινη, βιώσιμη και ανθεκτική στην κλιματική αλλαγή Μακροπεριφέρεια Αδριατικής-Ιονίου.

Ως Knowledgepartner της συνεδρίας, το Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας θέλησε να αναδείξειτο πρόβλημα της υποβάθμισης του εδάφους που έχει λάβει παγκόσμιες διαστάσεις προκαλώντας μεγάλη ανησυχία καθώς το έδαφος αποτελεί το βασικό οικοσύστημα που σχετίζεται με την παραγωγή των τροφίμων, την ενέργεια, την καθαρότητα, τον καθαρισμό του νερού, πράγματα άμεσα συνδεδεμένα με τον άνθρωπο που τον επηρεάζουν σε επίπεδο κοινωνικό, οικονομικό, περιβαλλοντικό καθώς και την ανάγκη να χαραχτούν,ως απάντηση,στρατηγικές βασισμένες σε οικολογικές λύσεις και εργαλεία σχεδιασμένα με γνώμονα την βιωσιμότητα της φύσης , στηρίζοντας μια πιο πράσινη και ανθεκτική στην κλιματική αλλαγή Μακροπεριφέρεια.

Το συντονισμό της συζήτησης έκανε ο Κωνσταντίνος Ναστούλης, Υπεύθυνος Συμβουλευτικής Υποστήριξης Επιχειρήσεων Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας, ο οποίος αναφέρθηκε στην σημασία υλοποίησης αναπτυξιακών συνεδρίων στοχευμένων στην υποστήριξη του πρωτογενή και αγροδιατροφικού τομέα, ενός τομέα στον οποίοως νομός έχουμε τεράστιο συγκριτικό πλεονέκτημα και ευελπιστούμε μέσα από πρωτοβουλίες σαν το AGROWN να αναπτυχθεί ακόμη περισσότερο και έδωσε το λόγο για έναν σύντομοχαιρετισμό στον Ανδρέα Φίλια, Αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Ανάπτυξης Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Ο κ. Φίλιας τόνισε την ανάγκη συνεργασιών της λεγόμενης τετραπλής έλικας έτσι ώστε τα εξαιρετικά αποτελέσματα που προκύπτουν από τα διακρατικά έργα να μπορούν να γίνουν στρατηγικές και εφαρμοζόμενες πολιτικές προς όφελος του αγροτικού κόσμου, της οικονομίας, της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων και της προστασίας του περιβάλλοντος.

Οι ομιλητές παρουσίασαν το έργο ECOBASE, το οποίο υποστηρίζεται από το πρόγραμμα Interreg IPA ADRION και που επιδιώκει να καταπολεμήσει την υποβάθμιση του εδάφους, να προάγει τη βιώσιμη περιφερειακή ανάπτυξη, την περιβαλλοντική αειφορία και τη βιοποικιλότητα, συμβάλλοντας στη βελτίωση της ποιότητας και της ασφάλειας των αγροτικών προϊόντων παρέχοντας καινοτόμα εργαλεία για τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής, τους επιχειρηματίες του αγροδιατροφικού τομέα και τους αγρότες.



ΟΠαντελής Μπαρούχας,Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Γεωπονίας και επικεφαλής εταίρος του έργου,παρουσιάζοντας και εξειδικεύοντας τους στόχους και σκοπούς του, καθώς και τα αποτελέσματά του τόνισε ότι πρέπει να γίνει κατανοητό ότι η υποβάθμιση του εδάφους είναι ένα σημαντικό πρόβλημα παγκοσμίως που επηρεάζει αλυσιδωτά το περιβάλλον, το επίπεδο διαβίωσης των ανθρώπων, την κοινωνική δομή και σίγουρα την οικονομία και την επιχειρηματικότητα. Τόνισε δε ότι απαιτείται η υιοθέτηση αμέσων στρατηγικών και εργαλείων βιώσιμης διαχείρισης του εδάφους και ανάπτυξη πολυετών σχεδίων διαχείρισής του για ένα βιώσιμο και αειφόρο μέλλον στην γεωργία και στον αγροδιατροφικο τομέα.

Ο Γεώργιος Ρόμπολας, υπεύθυνος του έργου από πλευράς του Επιμελητηρίου παρουσιάζοντας το ρολό του Επιμελητηρίου στο έργο αναφέρθηκε στις σχεδιαζόμενες δραστηριότητές του, ανέλυσε τα παραδοτέα, την έως τώρα υλοποίηση δράσεων και τα επόμενά βήματά του, τόνισε ότι όλοι οι εταίροι του έργου ευελπιστούμε τα αποτελέσματα του να ωφελήσουν άμεσα τους ενδιαφερόμενους φορείς εκμετάλλευσης γης, προωθώντας τη μακροπρόθεσμη, βιώσιμη περιφερειακή ανάπτυξη και ανταγωνιστικότητα, προσφέροντας σημαντικό αντίκτυπο στην οικονομία, την κοινωνία και το περιβάλλον, αυξάνοντας τις επιχειρηματικές ευκαιρίες, διασφαλίζοντας την περιβαλλοντική βιωσιμότητα και τη βιοποικιλότητα, βελτιώνοντας την υγεία του εδάφους, τα επίπεδα ρύπανσης, αποτρέποντας τη μελλοντική μόλυνση.

Το έργο ECOBASE είναι μια απόλυτη καινοτομία για την αειφόρο διαχείριση του εδάφους στο πλαίσιο της ευρύτερης στρατηγικής EUSAIR στην περιοχή της ΜακροπεριφέρειαςΑδριατικής-Ιονίου (ADRION) και ένα προκαταρκτικό βήμα προς τη μελλοντική ανάπτυξη πολυετών σχεδίων διαχείρισης του εδάφους.

Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στην επίσημη ιστοσελίδα του έργου – https://ecobase.interreg-ipa-adrion.eu/