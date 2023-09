Επικός μπαμπάς: Βάζει την κορούλα του να υπογράψει πως δεν θα βρει αγόρι μέχρι το 2041

Η σχέση κάθε πατέρα με την κόρη του είναι ξεχωριστή. Και οι περισσότεροι «τρέμουν» τη στιγμή που αυτή θα έχει μεγαλώσει τόσο, ώστε να αρχίσει να βγαίνει με αγόρια. Αν ήταν στο χέρι τους, θα την… τρέναραν όσο μπορούσαν.

Αυτό έπραξε και ένας απίθανος μπαμπάς, που έβαλε την κόρη του-υπό τους ήχους του ύμνου του Champions League-να υπογράψει πως δεν πρόκειται να βγει αγόρι μέχρι το 2041.

Η πιτσιρίκα «υπέγραψε» με χαμόγελο το χαρτί νομίζοντας πως απλώς ζωγράφιζε, αλλά ο πατέρας πόζαρε σαν μεγαλοπαράγοντας που μόλις είχε εξασφαλίσει την τζίφρα ενός σπουδαίου παίκτη.

This contract is every daughter’s father’s dream. 😂pic.twitter.com/fN6A48MkAH

