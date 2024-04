«Επικίνδυνη» η επίθεση του Ιράν στο Ισραήλ: Aντιδράσεις από Γαλλία, Βρετανία και Ιταλία

«Καταδικάζει έντονα» η Ευρωπαϊκή Ένωση

Η Βρετανία, τόνισε ο πρωθυπουργός της Ρίσι Σούνακ, επίσης καταδικάζει την «επικίνδυνη» επίθεση που εξαπέλυσε η Τεχεράνη και θα συνεχίσει να «προασπίζει την ασφάλεια του Ισραήλ».

«Στο πλάι των συμμάχων μας, εργαζόμαστε επειγόντως για να σταθεροποιήσουμε την κατάσταση για να αποτρέψουμε κλιμάκωση. Κανείς δεν θέλει να δει νέο λουτρό αίματος», τόνισε ο κ. Σούνακ, σύμφωνα με ανακοίνωση των υπηρεσιών του.

Η Ιταλία παρακολουθεί «με προσοχή και ανησυχία» την κατάσταση, τόνισε μέσω X ο υπουργός Εξωτερικών Αντόνιο Ταγιάνι.

«Συνομίλησα με την πρόεδρο του (υπουργικού) συμβουλίου (σ.σ. την πρωθυπουργό Τζόρτζα Μελόνι) και τον υπουργό Άμυνας (Γκουίντο Κροσέτο), η κυβέρνηση είναι έτοιμη να αντιμετωπίσει κάθε σενάριο», διαβεβαίωσε ο επικεφαλής της ιταλικής διπλωματίας.

Η ΕΕ «καταδικάζει» την «απαράδεκτη» κλιμάκωση

«Η ΕΕ καταδικάζει έντονα την απαράδεκτη ιρανική επίθεση κατά του Ισραήλ» τόνισε μέσω Χ ο ύπατος εκπρόσωπος της ΕΕ Ζοζέπ Μπορέλ.

Πρόσθεσε ότι «πρόκειται για άνευ προηγουμένου κλιμάκωση και σοβαρή απειλή για την περιφερειακή ασφάλεια».

O πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ καταδίκασε «σθεναρά» την επίθεση του Ιράν στο Ισραήλ μέσω Χ.

— Charles Michel (@CharlesMichel) April 13, 2024