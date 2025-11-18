Επικαιροποιήθηκε το έκτακτο της ΕΜΥ: Καταιγίδες στην Αιτωλοακαρνανία την Τετάρτη

Επικαιροποιήθηκε το μεσημέρι της Τρίτης 18/11, το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ για την κακοκαιρία που αναμένεται στη χώρα.

Με ισχυρές βροχές και καταιγίδες συνεχίζεται τα επόμενα εικοσιτετράωρα το νέο κύμα κακοκαιρίας που ξεκινά σταδιακά από σήμερα να πλήττει τη χώρα.

Η ΕΜΥ κάνει λόγο για ισχυρά καιρικά φαινόμενα τόσο σήμερα όσο και την Τετάρτη 19/11 στα νησιά του Ιονίου, στην Ήπειρο και σε βόρεια και δυτικά τμήματα της Αιτωλοακαρνανίας, όπως αναφέρουν τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία.

Η ΕΜΥ μάλιστα εξέδωσε πορτοκαλί προειδοποίηση για τα φαινόμενα αυτά.

Το δελτίο πρόγνωσης καιρού της ΕΜΥ:

Στα δυτικά και βόρεια αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και κυρίως στα βορειοδυτικά σποραδικές καταιγίδες. Στα νησιά του βορείου Ιονίου (κυρίως στην περιοχή Κέρκυρας και Παξών), την Ήπειρο και τα βόρεια και δυτικά τμήματα της Αιτωλοακαρνανίας, τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά. Στην υπόλοιπη χώρα αραιές νεφώσεις κατά τόπους πιο πυκνές με πιθανότητα για ασθενείς βροχές στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου.

Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 και στο βόρειο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Θα φτάσει στα βόρεια τους 17 με 19 βαθμούς, στα υπόλοιπα τμήματα τους 20 με 22 και στα νότια τοπικά τους 23 με 24 βαθμούς Κελσίου.