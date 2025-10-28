Επιδόματα ΟΠΕΚΑ: Πότε η πληρωμή τους

Αυτή την εβδομάδα αναμένεται η πληρωμή των επιδομάτων ΟΠΕΚΑ.
Αν και τα επιδόματα ΟΠΕΚΑ πληρώνονται την τελευταία εργάσιμη του μήνα, τα χρήματα θα αρχίσουν να φαίνονται στα ΑΤΜ από το απόγευμα τις προηγούμενης ημέρας, δηλαδή από την Πέμπτη 30 Οκτωβρίου.
Τα επιδόματα ΟΠΕΚΑ που θα πληρωθούν, είναι:
Επίδομα Στέγασης
Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα
Αναπηρικά
Επίδομα Στεγαστικής Συνδρομής
Επίδομα Ομογενών
Επίδομα Ανασφάλιστων Υπερηλίκων, ν. 1296/1982
Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Υπερηλίκων
Έξοδα Κηδείας
Επίδομα Γέννησης
Επίδομα Ορεινών και μειονεκτικών περιοχών
Κόκκινα Δάνεια
Προστατευόμενα τέκνα θανόντων σε φυσικές καταστροφές
Ευάλωτοι Οφειλέτες
Επίδομα Αναδοχής
Πρόγραμμα Προσωπικού Βοηθού
Επίδομα Αλληλεγγύης για την Ελληνική μειονότητα Αλβανίας
Επαγγελματίας Ανάδοχος