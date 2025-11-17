Επίδομα θέρμανσης: Πάνω από 550.000 οι αιτήσεις – Τα λάθη που πρέπει να προσέξετε γιατί «στοιχίζουν»

Οι αιτήσεις για το επίδομα θέρμανσης στην πλατφόρμα myΘέρμανση της ΑΑΔΕ έχουν ξεπεράσει τις 550.000 μέσα σε μία εβδομάδα, προκαλώντας «συνωστισμό» ενόψει της καταληκτικής ημερομηνίας της 5ης Δεκεμβρίου. Ήδη περίπου το 50% των δυνητικά δικαιούχων έχει υποβάλει αίτηση, γεγονός που αναδεικνύει τη μεγάλη ανάγκη των πολιτών για οικονομική ενίσχυση πριν τον χειμώνα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΑΑΔΕ, περίπου 70% των αιτήσεων αφορά πετρέλαιο θέρμανσης, την πιο διαδεδομένη μορφή ενίσχυσης. Το επίδομα κυμαίνεται από 100 έως 800 ευρώ, ενώ για περιοχές με πολύ χαμηλές θερμοκρασίες μπορεί να φτάσει τα 1.200 ευρώ. Η προκαταβολή ανέρχεται στο 60% του ποσού της περιόδου 2024–2025 και θα καταβληθεί πριν τα Χριστούγεννα.

Παρότι η διαδικασία θεωρείται απλή, αρκετοί δικαιούχοι κινδυνεύουν να το χάσουν λόγω συνηθισμένων σφαλμάτων. Οι βασικές «παγίδες» αφορούν κυρίως λανθασμένα στοιχεία ή παραστατικά που δεν ταυτοποιούνται.

Συχνά λάθη που οδηγούν σε απώλεια του επιδόματος:

Λανθασμένος ΙΒΑΝ από έγγαμους δικαιούχους. Δηλώνεται ΙΒΑΝ στο όνομα του άλλου συζύγου από εκείνον που υπέβαλε την αίτηση. Ο ΙΒΑΝ πρέπει να ανήκει αποκλειστικά στο πρόσωπο που κάνει την αίτηση, και να έχει δηλωθεί εγκαίρως στο myAADE.

Παραστατικά πετρελαίου με διαφορετικό ΑΦΜ από του αιτούντος. Αν στο τιμολόγιο αναγράφεται το ΑΦΜ του/της συζύγου, η διασταύρωση αποτυγχάνει και η αίτηση «κολλάει». Για διόρθωση:

α) πριν τις 5 Δεκεμβρίου 2025 γίνεται ανάκληση και νέα αίτηση από τον/την σύζυγο,

β) εντός 14 ημερών από την αγορά ζητείται από τον πρατηριούχο διόρθωση του ΑΦΜ.

Διπλοκατοικίες με κοινό ρολόι ρεύματος ή διαφορετικό ΑΦΜ στα παραστατικά θέρμανσης. Χωρίς διορθώσεις, η επιδότηση απορρίπτεται.

Λάθος αιτήσεις από δικαιούχους ΚΟΤ. Νοικοκυριά με ΚΟΤ υποβάλλουν αίτηση για επίδομα θέρμανσης στον ηλεκτρισμό, το οποίο δεν δικαιούνται. Για να το λάβουν, πρέπει να επιλέξουν άλλο καύσιμο, όπως πετρέλαιο θέρμανσης.

