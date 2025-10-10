Επίδομα θέρμανσης 2025-26: Νωρίτερα οι αιτήσεις στο MyΘέρμαση - Ποιοι οι δικαιούχοι

Νωρίτερα φέτος το επίδομα θέρμανσης καθώς οι αιτήσεις στην πλατφόρμα MyΘέρμανση, για την περίοδο 2025 – 2026 θα πραγματοποιηθούν μέχρι τέλη Νοεμβρίου.

Συγκεκριμένα, η ΑΑΔΕ εκτιμάται πως θα ενεργοποιήσει την πλατφόρμα μέχρι τα τέλη Νοεμβρίου, ώστε να διατηρηθούν οι προθεσμίες πληρωμών.

Υπενθυμίζεται πως η πρώτη δόση θα καταβληθεί στους δικαιούχους στις αρχές Δεκεμβρίου, με τις πληρωμές να συνεχίζονται τμηματικά έως και τον Ιούλιο, ανάλογα με το είδος καυσίμου που χρησιμοποιεί κάθε νοικοκυριό.

Η οριστικοποίηση μπορεί να γίνει ακόμα και αν οι πολίτες δεν έχουν αγοράσει ακόμα την καύσιμη ύλη και αυτό φαίνεται να είναι ένα σημείο που μπερδεύει τους καταναλωτές και τις καταναλώτριες.

Αξίζει να σημειωθεί πως η επιδότηση καλύπτει όλες τις πηγές θέρμανσης για την κύρια κατοικία, ωστόσο το ύψος της ενίσχυσης να διαφοροποιείται ανάλογα με τα εισοδήματα, τα περιουσιακά κριτήρια και τις κλιματικές συνθήκες κάθε περιοχής.

Όρια και προϋποθέσεις

Σύμφωνα με τα κριτήρια επιδότησης για το επίδομα θέρμανσης, η ΑΑΔΕ έχει προβλέπει τα εξής:

Για άγαμους και χήρους το ανώτατο εισόδημα είναι 16.000 ευρώ.

Για έγγαμους ή ζευγάρια με σύμφωνο συμβίωσης το όριο ανέρχεται σε 24.000 ευρώ.

Για μονογονεϊκές οικογένειες το εισοδηματικό πλαφόν φτάνει τα 29.000 ευρώ, με προσαύξηση για κάθε παιδί.

Σε ό,τι αφορά την ακίνητη περιουσία, το ανώτατο όριο διαμορφώνεται σε 200.000 ευρώ για άγαμους και σε 260.000 ευρώ για έγγαμους χωρίς παιδιά, με επιπλέον 40.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο.

Δήμος Ξηρομέρου: Απαγορεύεται η κατανάλωση νερού στη Χρυσοβίτσα - Καθαρισμός και υπερχλωρίωση στις δεξαμενές

Οι φιλοξενούμενοι ή εξαρτώμενα μέλη.

Όσοι εμφανίζουν πολυτελή διαβίωση (π.χ. κατοχή άνω των δύο ΙΧ).

Όσοι διαθέτουν επαγγελματική στέγη.

Όλα τα νομικά πρόσωπα και οι φορολογικοί κάτοικοι εξωτερικού.

Όσοι αιτηθούν για ηλεκτρική ενέργεια αλλά είναι ήδη ενταγμένοι στο Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο (ΚΟΤ).

Πώς θα κάνετε αίτηση

Οι δικαιούχοι συμπληρώσουν τα στοιχεία τους, όπως το ΑΦΜ, το ονοματεπώνυμο και τον αριθμός παροχής ηλεκτρικού ρεύματος του ακινήτου κύριας κατοικίας και στην συνέχεια επιλέγουν το είδος του επιθυμητού προς επιδότηση καυσίμου θέρμανσης ή θερμικής ενέργειας ή ηλεκτρικής ενέργειας.

Πριν από την οριστικοποίηση της αίτησης, θα πρέπει ο δικαιούχος να έχει έναν αριθμό λογαριασμού ΙΒΑΝ, στον οποίο είναι κύριος δικαιούχος ή συνδικαιούχος και στον οποίο επιθυμεί να πιστωθεί το ποσό του επιδόματος θέρμανσης.

Επίδομα για ηλεκτρική ενέργεια

Για τους αιτούντες επιδόματος θέρμανσης για ηλεκτρική ενέργεια, ο αριθμός παροχής ρεύματος θα πρέπει να αντιστοιχεί σε αυτόν της κύριας κατοικίας, όπως έχει δηλωθεί στη φορολογική αρχή έως τη λήξη της περιόδου υποβολής των αιτήσεων, κσθώς σε διαφορετική περίπτωση η αίτηση απορρίπτεται.

Για τον έλεγχο των αγορών ηλεκτρικού ρεύματος της περιόδου επιδότησης και την καταβολή του επιδόματος, απαραίτητη προϋπόθεση είναι ο αριθμός παροχής ρεύματος που αναγράφεται στους έναντι ή εκκαθαριστικούς λογαριασμούς της περιόδου της επιδότησης, να αντιστοιχεί στον αριθμό παροχής κύριας κατοικίας που δηλώθηκε κατά την αίτηση.

Επίδομα για τα «λοιπά καύσιμα»

Για τα λοιπά καύσιμα, εκτός του πετρελαίου θέρμανσης και της ηλεκτρικής ενέργειας, υποβάλλεται επιπρόσθετα ο αριθμός της απόδειξης αγοράς ειδών καυσίμων ή κατανάλωσης θερμικής ενέργειας μέσω τηλεθέρμανσης, το ποσό/αξία της συναλλαγής, ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου και η επωνυμία της επιχείρησης - πωλήτριας των ειδών καυσίμων θέρμανσης ή της θερμικής ενέργειας.

thebest.gr