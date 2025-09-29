Επίδομα παιδιού Α21: Αύριο ξεκινούν οι αιτήσεις στον ΟΠΕΚΑ – Ποιες είναι οι προϋποθέσεις

Ξεκινούν αύριο (30.09.2025) οι αιτήσεις για το επίδομα παιδιού (Α21), με τη σχετική ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΟΠΕΚΑ να δέχεται νέες υποβολές.

Η βασική προϋπόθεση για να «κλειδώσει» το δικαίωμα είναι η υποβολή της φετινής φορολογικής δήλωσης, ώστε να προκύψει το φορολογητέο οικογενειακό εισόδημα που καθορίζει το ύψος του επιδόματος παιδιού Α21 που θα καταβληθεί από τον ΟΠΕΚΑ.

Το επίδομα καταβάλλεται σε οικογένειες με εξαρτώμενα τέκνα, συνήθως έως 18 ετών ή έως 24 εάν σπουδάζουν, με νόμιμη και μόνιμη διαμονή στη χώρα για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Στην αίτηση δηλώνονται υποχρεωτικά ΑΜΚΑ και ΑΦΜ για γονείς και παιδιά, καθώς και ενεργός τραπεζικός λογαριασμός (ΙΒΑΝ) στον οποίο θα πιστωθούν τα ποσά.

Οι δικαιούχοι του Επιδόματος Παιδιού μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους στην πλατφόρμα www.idika.gr ή opeka.gr και με τη χρήση των προσωπικών κωδικών πρόσβασης στο Taxisnet.

Μετά τη σύνδεση, εμφανίζονται προσυμπληρωμένα στοιχεία από τα μητρώα ΑΑΔΕ και ΑΜΚΑ, τα οποία ο αιτών οφείλει να ελέγξει προσεκτικά. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται σε αλλαγές οικογενειακής κατάστασης (γάμος, διάσταση, διαζύγιο), στη δήλωση τέκνων που σπουδάζουν (τυχόν πιστοποιητικό φοίτησης) και σε περιπτώσεις κοινής επιμέλειας, όπου απαιτείται συναίνεση ή σαφής τεκμηρίωση ποιος γονέας αιτείται το επίδομα.

Χωρίς εκκαθαρισμένη δήλωση εισοδήματος, η αίτηση δεν μπορεί να οριστικοποιηθεί ως προς το τελικό ποσό, ακόμη κι αν υποβληθεί πρόχειρα. Γι’ αυτό συνιστάται πρώτα η ολοκλήρωση της δήλωσης και αμέσως μετά η υποβολή της Α21, ώστε να μην υπάρξουν καθυστερήσεις ή «μπλοκαρίσματα» από ασυμφωνίες στοιχείων.

Το ποσό του επιδόματος κλιμακώνεται βάσει εισοδήματος και σύνθεσης της οικογένειας (πρώτο, δεύτερο και από το τρίτο παιδί και άνω). Οι πληρωμές πραγματοποιούνται σε τακτικά διαστήματα μέσα στο έτος, με αυτόματη πίστωση στον δηλωμένο ΙΒΑΝ, υπό την προϋπόθεση ότι δεν προκύπτουν εκκρεμότητες από ελέγχους και διασταυρώσεις.

Συνηθισμένα λάθη που προκαλούν απορρίψεις ή καθυστερήσεις είναι: λάθος ή ανενεργό ΙΒΑΝ, μη ταύτιση ονοματολογίας ανάμεσα σε μητρώα (π.χ. διαφορετική γραφή ονόματος/πατρωνύμου), μη δήλωση φιλοξενίας όπου υπάρχει, ή παράλειψη ενημέρωσης για ενήλικα τέκνα που συνεχίζουν σπουδές. Σε περιπτώσεις αναπηρίας ή άλλων ειδικών κατηγοριών μπορεί να ζητηθούν πρόσθετα δικαιολογητικά.

Όσοι είχαν υποβάλει αίτηση προηγούμενο έτος χρειάζεται να την ανανεώσουν για το τρέχον, επιβεβαιώνοντας όλα τα στοιχεία και επισυνάπτοντας όσα δικαιολογητικά απαιτούνται κατά περίπτωση. Μετά την οριστική υποβολή, ο δικαιούχος μπορεί να παρακολουθεί την πορεία της αίτησης και να διορθώνει τυχόν σφάλματα εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών, ώστε να μη χαθούν πληρωμές.

