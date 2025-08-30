Επιχείρηση «σαραβαλάκια» στο Δήμο Μεσολογγίου

Σε εξέλιξη είναι στον Δήμο Μεσολογγίου η επιχείρηση "σαραβαλάκια". Από τη στιγμή που η δημοτική αρχή του Σπύρου Διαμαντόπουλου ανέλαβε καθήκοντα, ένα από τα θέματα που τέθηκαν σε προτεραιότητα ήταν η απομάκρυνση των εγκαταλελειμμένων αυτοκινήτων από κοινόχρηστους χώρους.

Σύμφωνα με στοιχεία του Δήμου, μέχρι σήμερα έχουν απομακρυνθεί 18 οχήματα, τα οποία για χρόνια καταλάμβαναν κοινόχρηστους χώρους.

Μάλιστα, είχαν μετατραπεί σε εστία μόλυνσης και ήταν πιθανός κίνδυνος για πρόκληση φωτιάς, αλλά και γενικότερα για τη δημόσια ασφάλεια.