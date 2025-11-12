Επιχείρηση «Hubertus» 1943: Όταν οι ναζί καίγανε τα χωριά της Αιτωλοακαρνανίας

Η εκκαθαριστική επιχείρηση «Hubertus» από τα ναζιστικά στρατεύματα κατοχής το 1943, όταν οι ναζί καίγανε τα χωριά της Αιτωλοακαρνανίας, στην ορεινή Τριχωνίδα, το Θέρμο και σε Ευρυτανία.

Εδώ και 82 χρόνια τέτοια εποχή, από τις 06.11.1943 – 11.11.1943, πραγματοποιήθηκε η εκκαθαριστική επιχείρηση “Hubertus”, από τα γερμανικά ναζιστικά στρατεύματα, εναντίον των Ελλήνων ανταρτών της Εθνικής Αντιστάσεως. Ξεκίνησε από το Αγρίνιο όπου είχε έδρα η 104. Jäger Division( Μεραρχία κυνηγών) και διεξήχθη στην ορεινή περιοχή Τριχωνίδος, Θέρμου και Ευρυτανίας, είχε δε προορισμό το Καρπενήσι, όπου επυρπολύθη όπως και πλήθος χωριών, μεταξύ αυτών τα χωριά Άγιος Βλάσιος και Χούνη, από τους στρατιώτες των ναζί.

Η κωδική ονομασία αυτής της εκκαθαριστικής επιχείρησης ήταν “Hubertus”, από το όνομα του Διοικητού του 22ου Σώματος Στρατού Hubert Lanz, που έδρευε τότε στα Ιωάννινα. Απολογισμός σύμφωνα με τα γερμανικά στρατιωτικά αρχεία, από όπου προέρχεται και ο επιτελικός χάρτης που παραθέτω, 165 νεκροί Έλληνες, 200 τραυματίες, 61 αιχμάλωτοι και πλήθος λαφύρων.

Πηγή επιχειρησιακού στρατιωτικού χάρτου, lexikon-der-wehrmacht

Πηγή φωτογραφίας αρχείου, http://www.deutsches-afrika-korps.de., και ο τίτλος της στη πηγή, Vormarsch nach Griechenland( Προέλαση στην Ελλάδα)

Συντάκτης του άρθρου, έρευνα και ©: Αλέξιος Γ. Κατεφίδης, εκπαιδευτικός, τέως υποδιευθυντής του Ελληνικού Λυκείου Νυρεμβέργης.

