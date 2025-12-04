Επί ποδός οι αγρότες της Αιτωλοακαρνανίας – Έκλεισαν το δρόμο στη Βόνιτσα

Οι αγρότες της Αιτωλοακαρνανίας βρίσκονται επί ποδός καθώς έκλεισαν το δρόμο Βόνιτσα – Λευκάδα. Συνάντηση θα πραγματοποιήσουν το ερχόμενο Σάββατο 6 Δεκεμβρίου για να συντονίσουν τις επόμενες κινήσεις τους

Με μπλόκο στον κόμβο Λευκάδας – Βόνιτσας άνοιξε ο κύκλος των κινητοποιήσεων στην Αιτωλοακαρνανία από αγρότες και κτηνοτρόφους που είναι αποφασισμένοι να διεκδικήσουν με δυναμικό τρόπο την ικανοποίηση των αιτημάτων τους.

Ο πρώτος αποκλεισμός με τα τρακτέρ το πρωί της Τετάρτης (3.12.25) είχε συμβολικό χαρακτήρα και κατέδειξε τη διάθεση των συμμετεχόντων από την ευρύτερη να ανταποκριθούν στο κάλεσμα των Αγροτοκτηνοτροφικών Συλλόγων Ακτίου – Βόνιτσας και Μεδεώνων.

Ακολούθησε μηχανοκίνητη πορεία με προορισμό την Αμβρακία Οδό όπου, ωστόσο, είχαν παραταχθεί ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις για να αποτρέψουν τη δημιουργία νέου αποκλεισμού.

Όπως ανέφερε στη «Συνείδηση» ο πρόεδρος του Αγροκτηνοτροφικού Συλλόγου Μεδεώνων Φώτης Τσιβγέλης, αφού ο αρχικός στόχος, δηλαδή το να ανέβουν τα τρακτέρ στο δρόμο, δεν επιτεύχθηκε, επιδιώχθηκε μια άλλη συμβολική δράση. Με τα πόδια έφθασαν στο σημείο και σε συνεννόηση με την Αστυνομία, πραγματοποίησαν συγκέντρωση στο οδόστρωμα, προχωρώντας σε συμβολικό αποκλεισμό για μία περίπου ώρα και στα δύο ρεύματα, και προς Αγρίνιο και προς Λευκάδα.

Αποφασισμένοι να κλιμακώσουν τις αντιδράσεις τους απέναντι στην κυβερνητική πολιτική οι αγροτοκτηνοτρόφοι σχεδιάζουν τα επόμενα βήματά τους. Με δεδομένο ότι οι καιρικές συνθήκες του διημέρου που έπεται δεν είναι ευνοϊκές προσανατολίζονται το επόμενο μπλόκο να στηθεί το Σάββατο. Μια από τις προτάσεις που εξετάζονται, είναι να κινηθούν δυναμικά με τρακτέρ και αγροτικά μηχανήματα για να αποκλείσουν την υποθαλάσσια σήραγγα Ακτίου – Πρέβεζας. Θέλοντας να ενώσουν τις δυνάμεις τους με βιοπαλαιστές συναδέλφους τους από την ευρύτερη περιοχή, υπάρχει η σκέψη στη νέα κινητοποίηση, όπως ανέφερε ο Φώτης Τσιβγέλης στη «Σ», να πάρουν μέρος και αγροτοκτηνοτρόφοι από το μπλόκο στο Λούρο της Πρέβεζας. Μπροστά στα οξυμένα προβλήματα που δημιουργούν ζήτημα επιβίωσης για τον κλάδο οι δυναμική αντίδραση είναι «μονόδρομος» για τους αγροτοκτηνοτρόφους.

