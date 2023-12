Επί ποδός η βρετανική αστυνομία για την υπόθεση «Stop με τρία στρατιωτικά drones» που υπογράφει ο Bansky

Η κλοπή της νέας καλλιτεχνικής έκφρασης έγινε μπροστά σε αυτόπτες μάρτυρες κάποιοι από τους οποίους κατέγραψαν το στιγμιότυπο, ώρες αφότου ο αινιγματικός καλλιτέχνης της street art Bansky επιβεβαίωσε ότι είναι ο δημιουργός του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Το έργο του διάσημου street artist – μία πινακίδα «Stop» με τρία στρατιωτικά drones – εμφανίστηκε την Παρασκευή στο Πέκαμ του Λονδίνου. Θαυμαστές του Banksy σε αναρτήσεις στο Instagram ερμήνευσαν το έργο ως έκκληση για κατάπαυση του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας.

Σύμφωνα με τον Ούρλιχ Μπλανς, ειδικό στην τέχνη του δρόμου στο Πανεπιστήμιο της Χαϊδελβέργης στη Γερμανία, το έργο πιθανώς υποδηλώνει μια κριτική στο παγκόσμιο εμπόριο όπλων.

Η Μητροπολιτική Αστυνομία, η οποία ξεκίνησε έρευνα αφού έλαβε αναφορά για κλοπή από το τοπικό συμβούλιο του Σάουθγουορκ ανακοίνωσε ότι ο συλληφθείς παραμένει υπό κράτηση.

