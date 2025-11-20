Επετειακό μαντήλι και γραβάτα για την 200η επέτειο από την Έξοδο του Μεσολογγίου παρουσιάστηκαν στις Βρυξέλλες

Μια διαφορετική πινελιά στην τιμητική εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες για τα 200 χρόνια από την Έξοδο του Μεσολογγίου πρόσφερε η παρουσίαση επετειακού μαντηλιού αλλά και γραβάτας που δημιουργήθηκαν.

Όπως αναφέρει ενημέρωση του Δήμου Μεσολογγίου, η Ιερή Πόλη του Μεσολογγίου έλαμψε για άλλη μια φορά στο εξωτερικό, με την εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε για τη Διακοσιοστή Επέτειο από την Πολιορκία και την Ηρωική Έξοδο στις Βρυξέλλες, στο Πανεπιστήμιο ULB (Université Libre de Bruxelles) την Τετάρτη, 19 Νοεμβρίου 2025.

Ένας μοναδικός συνδυασμός βίντεο και μουσικής, συγκινητικών ομιλιών και η παρουσίαση του επετειακού μαντηλιού και της επετειακής γραβάτας, αποτύπωσαν με απόλυτη επιτυχία την ιστορική σημασία και τον πολιτισμικό αντίκτυπο της Εξόδου. Η βραδιά ξεκίνησε με μία συγκινητική μουσική υπόκρουση και προβολή του βίντεο «Ψυχή μου, μη λυγίζεις» του Σταμάτη Σπανουδάκη. Στη συνέχεια, τον λόγο έλαβε ο κ. Νικόλαος Στόγιος, Maître de conférences του Πανεπιστημίου ULB, ο οποίος καλωσόρισε τους παρευρισκόμενους και την ελληνική αντιπροσωπεία.

Μεταξύ των σημαντικών ομιλητών της εκδήλωσης ήταν η Πρέσβης της Ελλάδας στο Βέλγιο, κα Σοφία Γραμματά, η οποία απηύθυνε χαιρετισμό, καθώς και ο Υφυπουργός Εξωτερικών της Ελλάδας, κ. Ιωάννης Λοβέρδος, ο οποίος αναφέρθηκε στη σημασία του αγώνα των Ελλήνων για την Ελευθερία και την παγκόσμια κληρονομιά της Εξόδου του Μεσολογγίου.

Κορυφαία στιγμή της εκδήλωσης ήταν η ομιλία του Δημάρχου Ιερής Πόλης Μεσολογγίου, κ. Σπύρου Διαμαντόπουλου, ο οποίος παρουσίασε το ιστορικό και πολιτιστικό βάρος της Εξόδου, ενώ παράλληλα προβλήθηκε το βίντεο «Μεσολόγγι – Ιερή Πόλη: 200 Χρόνια Έξοδος (1826–2026)», που παρουσίασε την ιστορική διαδρομή του Μεσολογγίου, το πλουσιότατο πολιτισμικό του απόθεμα αλλά και τα συγκριτικά πλεονεκτήματα που ολόκληρη η περιοχή διαθέτει.

Το πρόγραμμα της βραδιάς περιλάμβανε επίσης μια σημαντική ομιλία του κ. Jimmy Jamar, συγγραφέα και πρώην επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ολλανδία και το Βέλγιο, με θέμα «Ο Φιλελληνισμός, μια ιστορία που διαρκεί», αναδεικνύοντας τη συνεχιζόμενη επιρροή του φιλελληνισμού στην Ευρώπη και τον κόσμο.

Η βραδιά συνεχίστηκε με μουσική εκδήλωση από την Ελληνική Χορωδία Βρυξελλών υπό τη διεύθυνση του Χρήστου Γκακούδη, η οποία ερμήνευσε σπουδαία έργα του Εθνικού Ποιητή Διονυσίου Σολωμού, όπως το «Άκρα του Τάφου Σιωπή» (μουσική: Γιάννης Μαρκόπουλος) και «Το Χάραμα Επήρα» (μουσική: Χρήστος Λεοντής), συνοδευόμενα από τον Ανδρέα Μάντζαρη στο πιάνο.

Η εκδήλωση αυτή, στο «κέντρο» της Ευρώπης, αποτέλεσε μια εμβληματική στιγμή για το Μεσολόγγι. Η παρουσία της Προέδρου των «Θυγατέρων της Πηνελόπης» Βρυξελλών, κας Ε. Μαγκλάρα, και η παρουσίαση μιας ξεχωριστής δημιουργίας του Οίκου Γραβατών Pagoni Maison des Gravates — του επετειακού μαντηλιού και γραβάτας — πρόσθεσε μία ακόμη πολιτιστική διάσταση στη βραδιά.

Η εκδήλωση διοργανώθηκε από το Τμήμα Βρυξελλών των «Θυγατέρων της Πηνελόπης», πραγματοποιήθηκε υπό την αιγίδα και με συμμετοχή του Υπουργείου Εξωτερικών και της Ελληνικής Πρεσβείας στο Βέλγιο και είχε την υποστήριξη του Πανεπιστημίου ULB που παραχώρησε τον χώρο.

Τον Δήμαρχο Ιερής Πόλης Μεσολογγίου, Σπυρίδων Διαμαντόπουλο, συνόδευαν και συμμετείχαν στην εκδήλωση τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής για τους Εορτασμούς της

Διακοσιοστής Επετείου της Εξόδου Παναγιώτης Γιωτόπουλος, Πληρεξούσιος Υπουργός και Σπυρίδων Βλαχόπουλος, Καθηγητής Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, η Πρόεδρος της Βυρωνικής Εταιρείας Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου, Ροδάνθη-Ρόζα Φλώρου και ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών, Πολιτισμού και Μουσείων, Δημήτρης Πετρόπουλος. Παρόντες ήταν επίσης σημαντικοί παράγοντες της ελληνικής και βελγικής πολιτικής και πολιτιστικής σκηνής, ενώ η ατμόσφαιρα ήταν γεμάτη συγκίνηση και υπερηφάνεια για την ηρωική προσφορά του Μεσολογγίου στην Ελευθερία.

Η βραδιά αυτή, η δεύτερη κατά σειρά εκδήλωση που πραγματοποιείται στις Βρυξέλλες, μετά την παρουσίαση στο Ευρωκοινοβούλιο της εκδήλωσης «Η Έξοδος του Μεσολογγίου: Ο Φιλελληνισμός και τα Πρώτα Ίχνη της Ευρωπαϊκής Ενοποίησης» που είχε προηγηθεί, αποτελεί ένα ισχυρό έναυσμα μιας σειράς εκδηλώσεων που θα συνεχιστούν καθ’ όλη τη διάρκεια του 2025 και θα κορυφωθούν το 2026 στην Ιερή Πόλη του Μεσολογγίου.