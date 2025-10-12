Επέστρεψε στο Πρωινό Σαββατοκύριακο ο Κωστόπουλος: «Δεν πήγα στον γάμο της κόρης μου»

Στο πόστο του επέστρεψε ο Πέτρος Κωστόπουλος στο «Πρωινό Σαββατοκύριακο», μετά το ταξίδι του στις ΗΠΑ για τον γάμο της κόρης του, Αμαλίας Κωστοπούλου.

Η απουσία του την περασμένη εβδομάδα είχε δημιουργήσει ερωτήματα, με την Ελένη Τσολάκη να τον καλωσορίζει on air λέγοντας: «Γύρισε παιδιά ο Πετράν! Να σου ζήσουν, να είναι ευτυχισμένοι και γεροί. Μας έλειψες πολύ».

Ο παρουσιαστής το πρωί της Κυριακής 12 Οκτωβρίου απάντησε με χιούμορ και ειλικρίνεια:

«Και εσείς μου λείψατε. Αισθανόμουν ενοχές, αλλά είχα κανονίσει το ταξίδι λόγω της περιστάσεως από τον Απρίλιο για να βγει φτηνό. Το ήξερα περίπου. Θα γινόταν μια γιορτή, τύπου αρραβώνα. Δεν ήθελαν και γονείς πολύ-πολύ. Καλά κάνουν, έτσι έκανα και εγώ.».

Ο ίδιος αποκάλυψε επίσης:

«Πήγαν οι δυο τους στον γάμο. Δεν πήγα εγώ. Την ώρα εκείνη κόντεψε να χάσει τον γάμο της η κόρη μου, γιατί με πήγαινε στο αεροδρόμιο. Θα παντρευόταν στις 2 στο Δημαρχείο οι δυο τους, δεν ήθελαν άλλους.

Πήγα και άλλαξα το εισιτήριο, να έρθω νωρίτερα γιατί ένιωσα τύψεις να μην έρθω δεύτερη εβδομάδα. Και κόστισε. Πέρασα πολύ ωραία. Είδα τα παιδιά μου, με κούρασαν όμως, γιατί ήθελαν να μου δείξουν τα πάντα. Πήγαμε σε λίμνες, μου είπαν να βουτήξω».

Δείτε εδώ το σχετικό βίντεο:

Πηγή: gossip-tv.gr

Φωτογραφία αρχείο: Instagram / notrealamalia