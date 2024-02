Ένα ιστορικό επίτευγμα για τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής πέτυχε το διαστημόπλοιο «Odysseus» που κατάφερε να προσσεληνωθεί, μετά από περισσότερα από 50 χρόνια στη Σελήνη. Πρόκειται για το εγχείρημα της ιδιωτικής εταιρείας Intuitive Machines που χρηματοδοτήθηκε από τη NASA με σκοπό την κατασκευή στόλου εμπορικών ρομπότ, χωρίς πλήρωμα, που προορίζονται να ανοίξουν το δρόμο για αποστολές αστροναυτών τα επόμενα χρόνια.

Το διαστημόπλοιο με το όνομα «Odysseus», κατασκευάστηκε από την εταιρεία Intuitive Machines με έδρα το Χιούστον και εκτοξεύτηκε στη Σελήνη πάνω σ’ έναν πύραυλο «SpaceX Falcon 9» και διαθέτει έναν νέο τύπο υπερψυκτικού συστήματος πρόωσης υγρού οξυγόνου, υγρού μεθανίου που του επέτρεψε να διασχίσει το διάστημα σε γρήγορο χρόνο, στις 15 Φεβρουαρίου, από το Διαστημικό Κέντρο Κένεντι της NASA στη Φλόριντα.

Ο προορισμός του, το «Malapert A», είναι ένας κρατήρας πρόσκρουσης 300 χιλιόμετρα (180 μίλια) από τον σεληνιακό νότιο πόλο.

Your order was delivered… to the Moon! <imgsrc=”” alt=” ” class=”wp-smiley” style=”height: 1em; max-height: 1em;”>@Int_Machines‘ uncrewed lunar lander landed at 6:23pm ET (2323 UTC), bringing NASA science to the Moon’s surface. These instruments will prepare us for future human exploration of the Moon under #Artemis. pic.twitter.com/sS0poiWxrU

— NASA (@NASA) February 22, 2024