Επενδυτικό black out: Ούτε στη ΔΕΥΑ Αγρινίου έδωσαν όρους σύνδεσης

«Ούτε το φωτοβολταϊκό της ΔΕΥΑ Αγρινίου έχει πάρει όρους σύνδεσης», τόνισε ο Δήμαρχος Αγρινίου, Γιώργος Παπαναστασίου στο συνέδριο της ΚΕΔΕ, όπου ο υφυπουργός Ενέργειας, Νίκος Τσάφος απέφυγε να δώσει σαφείς απαντήσεις σχετικά με το πότε θα προχωρήσουν τα ενεργειακά σχέδια του Δήμου Αγρινίου και της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, όπως αναφέρει η Εφημερίδα «Συνείδηση».

Αναλυτικά το δημοσίευμα:

Με τη συνηθισμένη επιχειρηματολογία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας ο αρμόδιος υφυπουργός Νίκος Τσάφος μιλώντας στο συνέδριο της Κεντρικής Ένωσης των Δήμων στην Αλεξανδρούπολη απέφυγε να απαντήσει στο αν και πότε θα δοθούν οι όροι σύνδεσης στα ενεργειακά σχέδια του δήμου Αγρινίου και της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Με αποτέλεσμα να παρατείνεται η αγωνία για το θολό τοπίο που γενικότερα έχει δημιουργηθεί στις ενεργειακές επενδύσεις, τόσο για αυτές που περιμένουν την αδειοδότησή τους και τους όρους σύνδεσης, αλλά και για αυτές που βρίσκονται ήδη σε λειτουργία και υφίστανται

περικοπές στην παραγωγή τους.

Υπενθυμίζεται ότι μετά από πολύ προσπάθεια εδώ και ένα χρόνο η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, ο δήμος Αγρινίου και οι δήμοι Καβάλας και Βόλου κατάφεραν να κάνουν το Υπουργείο Ενέργειας να περάσει σχετική νομοθετική ρύθμιση για να δοθούν 150 MW κατ’ εξαίρεση για τις ενεργειακές τους κοινότητες με τη μέθοδο του net metering. Εντούτοις ένα χρόνο μετά η σχετική υπουργική απόφαση για τους όρους σύνδεσης δεν έχει υπογραφεί ακόμη, καθώς το Υπουργείο φαίνεται να έχει πελαγοδρομήσει, καθώς όχι μόνο τα ενεργειακά σχέδια των δήμων δεν έχει βοηθήσει να υλοποιηθούν, αλλά και τα ίδια τα κυβερνητικά σχέδια, όπως το πρόγραμμα «Απόλλων» παραμένουν ακόμη στα χαρτιά.

Ο Νίκος Τσάφος μιλώντας στο συνέδριο της ΚΕΔΕ εκτίμησε ότι το πρόβλημα του ηλεκτρικού χώρου δημιουργήθηκε από το γεγονός ότι τα δίκτυα παρέμειναν τη δεκαετία των μνημονίων παρατημένα. «Ο ΔΕΔΔΗΕ ξόδευε 150 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο για τα δίκτυα και τώρα ξοδεύει 850, όμως την αύξηση αυτή πρέπει να τη συγκρίνουμε με το κενό μιας ολόκληρης δεκαετίας» είπε χαρακτηριστικά. «Η εξίσωση δεν βγαίνει» πρόσθεσε ο Νίκος Τσάφος λέγοντας ότι το επενδυτικό ενδιαφέρον που υπάρχει ξεπερνά κατά 20 περίπου φορές την κατανάλωση της χώρας. Όπως εξήγησε υπάρχουν εγκατεστημένα 16GW ανανεώσιμων πηγών ενέργειας άλλα 15 που είναι αδειοδοτημένα και με όρους σύνδεσης, ακόμα 46 αδειοδοτημένα χωρίς όρους σύνδεσης και 40 που δεν είναι αδειοδοτημένα. Όλα αυτά αθροίζουν 117 GW, τα οποία δεν χωρούν, σύμφωνα με το Ν. Τσάφο, στα 5,7 που είναι η μέση κατανάλωση της χώρας.

«Εμείς είμαστε αυτοκαταναλωτές» απάντησε ο δήμαρχος Αγρινίου Γιώργος Παπαναστασίου στο Ν. Τσάφο υπογραμμίζοντας πως οι δήμοι δεν πρόκειται να πουλήσουν ρεύμα, αλλά να το χρησιμοποιήσουν για τις δικές τους ανάγκες. «Το ζήτημα με τις ενεργειακές κοινότητες των δήμων είναι κοινωνικό και κακώς δεσμεύτηκε τόσο ηλεκτρικός χώρος» είπε χαρακτηριστικά. Η απάντηση από πλευράς Τσάφου ήταν πως και αυτοκατανάλωση να κάνει κανείς δεν κάνει αυτοκατανάλωση 24ωρες το 24ωρο και έτσι δεν παύει να είναι μέρος ενός συστήματος.

Ο δήμαρχος Αγρινίου πάντως έφερε ως παράδειγμα και το μικρό φωτοβολταϊκό πάρκο που έχει κατασκευαστεί από τη ΔΕΥΑ Αγρινίου στο πλαίσιο της αντικατάστασης του αγωγού υδροδότησης του Αγρινίου από το Καστράκι αναφέροντας πως ούτε και αυτό ακόμα έχει πάρει

όρους σύνδεσης. «Πληρώθηκε από το κράτος και περιμένει εδώ και σχεδόν δύο χρόνια να συνδεθεί» είπε χαρακτηριστικά ο Γιώργος Παπαναστασίου θέλοντας να υπερτονίσει ότι πρόκειται για μία δημόσια επένδυση.

Ο λόγος, υπενθυμίζεται, για το φωτοβολταϊκό πάρκο ισχύος 1MW, με κόστος σχεδόν ένα εκατ. ευρώ, που έχει εγκατασταθεί στο χώρο του Βιολογικού Καθαρισμού στα Καλύβια, και από το οποίο προβλέπεται εφόσον πάρει όρους σύνδεσης εξοικονόμηση πόρων άνω των 300.000 ευρώ ετησίως για τη ΔΕΥΑ Αγρινίου.

Παράλληλα ο Γ. Παπαναστασίου έθιξε και το ζήτημα των καθυστερήσεων στα έργα του ΔΕΔΔΗΕ παρά το γεγονός ότι ο αρμόδιος υφυπουργός ισχυρίζεται πως έχουν αυξηθεί πολύ η επενδύσεις που κάνει ο ΔΕΔΔΗΕ στα δίκτυα. «Οι καθυστερήσεις είναι πολύ μεγάλες, έχω βάλει βυθιζόμενες μπάρες σε πεζοδρόμους στην πόλη μου εδώ και ένα χρόνο και ακόμα περιμένω να πάρουν ρεύμα» είπε χαρακτηριστικά ο Δήμαρχος Αγρινίου.

Πάντως αξίζει να σημειωθεί ότι ο Νίκος Τσάφος επέμεινε να μιλά και για το κυβερνητικό πρόγραμμα «Απόλλων», χωρίς ωστόσο και σε αυτή την περίπτωση να είμαι σε θέση να δώσει συγκεκριμένες απαντήσεις. Πρόθεση της κυβέρνησης όπως ανέφερε είναι να «τρέξει» το πρόγραμμα «Απόλλων» για τις Περιφέρειες της χώρας και τους ΤΟΕΒ, διευκρινίζοντας μάλιστα πως δεν ήταν ποτέ ενταγμένο στο Ταμείο Ανάκαμψης. «Έχουμε στοιχεία από τις 7 περιφέρειες και περιμένουμε και από τις υπόλοιπες για να προχωρήσουμε» είπε ο υφυπουργός Ενέργειας και παράλληλα διευκρίνισε ότι το πρόγραμμα «Απόλλων» σε ό,τι αφορά τους ευάλωτους καταναλωτές, τους ενταγμένους δηλαδή στο κοινωνικό τιμολόγιο της ΔΕΗ θα «τρέξει» ανεξάρτητα από το πρόγραμμα που θα αφορά τις περιφέρειες και τους ΤΟΕΒ, με χρηματοδότηση που θα αναζητηθεί από άλλα κοινοτικά προγράμματα και όχι το Ταμείο Ανάκαμψης.

Δημήτρης Παπαδάκης – Εφημερίδα «Συνείδηση»