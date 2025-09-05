Επενδυτικός «πυρετός» για μαρίνες στον Δήμο Ακτίου-Βόνιτσας

Στροφή στις μαρίνες με ιδιωτικό επενδυτικό ενδιαφέρον για μαρίνα στην Πλαγιά, όπως αναφέρει η Εφημερίδα «Συνείδηση», ενώ ο Δήμος Ακτίου-Βόνιτσας «ωριμάζει» το διαγωνισμό για τη μαρίνα στην Πάλαιρο.

Αναλυτικά το δημοσίευμα:

Πλησιάζει ως φαίνεται η στιγμή που ο Δήμος Ακτίου – Βόνιτσας θα προχωρήσει στο διαγωνισμό για τη μαρίνα της Παλαίρου.

Μέσα στο καλοκαίρι ο Δήμος έδωσε μικρή παράταση στο τεχνικό σύμβουλο που έχει προσλάβει για την υποστήριξη του Δήμου αναφορικά με την έκδοση της απαιτούμενη Κοινής Υπουργικής Απόφασης για να προχωρήσει ο διαγωνισμός.

Την ίδια ώρα ο Δήμος Ακτίου – Βόνιτσας γνωμοδότησε θετικά για τη δημιουργία μαρίνας στην Πλαγιά. Πρόκειται για μια πρωτοβουλία που σχεδιάζει η εταιρεία «Ποσειδών», δείγμα του μεγάλου ενδιαφέροντος που παρουσιάζει η ευρύτερη περιοχή του Δήμου Ακτίου – Βόνιτσας για επενδύσεις στο συγκεκριμένο κομμάτι του θαλάσσιου τουρισμού.

Η περιοχή της Βόνιτσας σύμφωνα με παράγοντες της αγοράς εμφανίζεται ως αντίπαλο δέος ή διαφορετική η εναλλακτική απέναντι στο κορεσμό που εμφανίζει η Λευκάδα και η ευρύτερη περιοχή των Ιονίων Νήσων (Μεγανήσι κτλ ) και η περιοχή της Πρέβεζας.

Εξάλλου, σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη, που εκπόνησε η Ένωση Μαρίνων Ελλάδος (ΕΜΑΕ) με τίτλο «Προτάσεις για την Ανάπτυξη Δικτύου Τουριστικών Λιμένων στην Ελλάδα» η περιοχή του Ιονίου Πελάγους και του Πατραϊκού Κόλπου κατατάσσουν τον ευρύτερο χώρο των περιφερειών Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας στη δεύτερη θέση πανελλαδικά των διελεύσεων σκαφών αναψυχής ξεπερνώντας ακόμη και τουριστικά αναπτυγμένες περιοχές, όπως οι Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα!

Πάντως με δεδομένο ότι ο Δήμος Ακτίου Βόνιτσας ήδη «τρέχει» την αναβάθμιση του τουριστικού καταφυγίου της Βόνιτσας (τον ελλιμενισμό 106 μικρών κατά πλειοψηφία σκαφών), ετοιμάζεται να προχωρήσει τις διαδικασίες για τη μαρίνα της Παλαίρου, που θα έχει δυναμικότητα μεγαλύτερη των 400 θέσεων, το ιδιωτικό επενδυτικό ενδιαφέρον για την Πλαγιά γίνεται κατ’ αρχήν δεκτό με ενθουσιασμό στην περιοχή, ωστόσο δεν λείπει και ο προβληματισμός…

Προβληματισμός για το γεγονός ότι η περιοχή θα πρέπει να βρει και άλλους τρόπους να προσελκύσει επισκέπτες και όχι μόνο δια μέσου των μαρινών, αλλά και προβληματισμός για το εάν και κατά ποσό η λειτουργία αυτών υποδομών μελλοντικά θα μπορούσε να υποβαθμίσει το περιβάλλον και αυτό γιατί σε άλλες περιπτώσεις ανά την Ελλάδα έχουν καταγραφεί συμβάντα, ρίψης αποβλήτων από τα σκάφη μέσα στις μαρίνες. Πέραν τούτου στο δημοτικό συμβούλιο Βόνιτσας υπήρξαν και φωνές που εκτίμησαν ότι τα οικονομικά οφέλη για την περιοχή ίσως να μην είναι τόσο μεγάλα, όσο εκτιμάται αρχικά, με κάποιους μάλιστα να επικαλούνται το παράδειγμα της μαρίνας «Κλεοπάτρα» στο Άκτιο -η οποία μάλιστα διαθέτει και υποδομές για τη διαχείμαση εκατοντάδων σκαφών- εκτιμώντας ότι η εν λόγω εγκατάσταση δεν έχει προκαλέσει περαιτέρω ανάπτυξη της περιοχής.

Όπως και να έχει η κατεύθυνση της περιοχής τα επόμενα χρόνια θα είναι προς αυτή την κατεύθυνση, δηλαδή της δημιουργίας περισσότερων λιμενικών υποδομών για την υποδοχή σκαφών, η οποία θα έρθει να προστεθεί στο επενδυτικό ενδιαφέρον που υπάρχει ήδη για τη δημιουργία νέων καταλυμάτων, όπως και στο κομμάτι της παραθεριστικής κατοικίας. Όλα αυτά βέβαια προκύπτουν από το γεγονός ότι η περιοχή έχει γίνει εύκολα προσβάσιμη για τους επισκέπτες, με τη λειτουργία του αεροδρομίου του Ακτίου, την ολοκλήρωση του αυτοκινητοδρόμου Άκτιο – Αμβρακία και την ολοκλήρωση τους προσεχείς μήνες του δρόμου Βόνιτσα – Λευκάδας.

Το σχέδιο για την Πάλαιρο

Υπενθυμίζεται ότι το 2023 η μαρίνα Παλαίρου παραχωρήθηκε για χρήση και εκμετάλλευση στον Δήμο Ακτίου-Βόνιτσας με απόφαση του τότε υπουργού Τουρισμού, Βασίλη Κικίλια. Η διάρκεια της σύμβασης ορίστηκε στα 45+20 χρόνια, με το δήμο να καταβάλλει στο Δημόσιο ετήσιο αντάλλαγμα ύψους 51.500 ευρώ.

Ο σχεδιασμός της μαρίνας Παλαίρου προέβλεπε 400 θέσεις ελλιμενισμού τουριστικών σκαφών. Ο Δήμος, ωστόσο, που έχει αναλάβει να τρέξει τις διαδικασίες του διαγωνισμού, πρόσφατα προχώρησε σε τροποποιήσεις, προσθέτοντας άλλες 100 θέσεις και πραγματοποιώντας επιπλέον αλλαγές στις κτιριακές υποδομές, ώστε η επένδυση να καταστεί πιο βιώσιμη και αποδοτική. Η θαλάσσια ζώνη της Μαρίνας Παλαίρου εκτείνεται σε 164 στρέμματα και η χερσαία ζώνη είναι περίπου 7.000 τ.μ.

Σύμφωνα με το σχέδιο του Δήμου, στην έκταση υπάρχει δυνατότητα να ανεγερθούν ένα boutique ξενοδοχείο, εμπορικά καταστήματα και άλλες υποδομές, ενώ θα δημιουργηθούν θέσεις ελλιμενισμού και για mega yachts. Επιπλέον, αναμένεται η δημιουργία περίπου 700 νέων θέσεων εργασίας, τόσο στη μαρίνα, όσο και στην ευρύτερη περιοχή της Παλαίρου, ενισχύοντας σημαντικά την τοπική οικονομία.

Δημήτρης Παπαδάκης - Εφημερίδα «Συνείδηση»