Επεισόδιο στον Κηφισό: Ιερέας πήγαινε για Αγιασμό και κατέληξε στο νοσοκομείο

Στο νοσοκομείο κατέληξε ένας ιερέας, μετά από άγριο επεισόδιο στον Κηφισό, όταν έκανε μία λάθος μανούβρα και «έκλεισε» με το αυτοκίνητό του έναν 22χρονο, με αποτέλεσμα αυτός να βγει εκτός εαυτού.

Το επεισόδιο σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης (11.9.25) στην Εθνική Οδό, στο ρεύμα προς Κηφισό. Σύμφωνα με πληροφορίες το ekklisiaonline.gr, ένας ιερέας, 73 ετών, έκανε μία λάθος μανούβρα και «έκλεισε» με το αυτοκίνητό του έναν 22χρονο.

Αρχικά, όπως αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες, του επιτέθηκε λεκτικά, ενώ στη συνέχεια άρχισε να χτυπάει το παράθυρο του κληρικού, με κάποια χτυπήματα να τον βρίσκουν στο κεφάλι. Οδηγοί που βρίσκονταν στο σημείο έσπευσαν να βοηθήσουν τον ιερέα, ο οποίος μεταφέρθηκε προληπτικά στο νοσοκομείο.

Σημειώνεται ο κληρικός μετέβαινε σε δημοτικό σχολείο για την τέλεση του Αγιασμού.