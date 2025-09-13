Επεισόδιο στο Σύνταγμα: Πλακώθηκαν Ισραηλινοί και Παλαιστίνιοι μπροστά από τον Άγνωστο Στρατιώτη

Άγριο επεισόδιο με τραυματισμό σημειώθηκε στο Σύνταγμα, όταν Ισραηλινοί και Παλαιστίνιοι πλακώθηκαν μπροστά από τον Άγνωστο Στρατιώτη.

Το περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου (13.09.2025), στην πλατεία Συντάγματος. Μπροστά από το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη στο Σύνταγμα, 5 άτομα, 2 Ισραηλινοί και 3 Παλαιστίνιοι, πιάστηκαν στα χέρια έξω από τη Βουλή, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό ενός 29χρονου άνδρα από το Ισραήλ.

Όλοι οι εμπλεκόμενοι, οι δύο υπήκοοι Ισραήλ μία 30χρονη και 29χρονος και 3 άνδρες υπήκοοι Παλαιστίνης ηλικίας 27, 26 και 25 ετών προσήχθησαν στο Αστυνομικό Τμήμα Συντάγματος.

Στην κατοχή των υπηκόων Παλαιστίνης βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 6 πλαστικά κοντάρια, από τα οποία 2 έφεραν σημαίες.

Με την ολοκλήρωση της προανάκρισης θα ακολουθήσει νεότερη ενημέρωση.

