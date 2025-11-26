Επεισόδιο στο Αγγελόκαστρο: 20χρονος απείλησε με μαχαίρι 30χρονο – Τον αφόπλισαν και συνελήφθη

Στη σύλληψη ενός 20χρονου αλλοδαπού προχώρησαν αστυνομικοί του Α. Τ. Αιτωλικού στο Αγγελόκαστρο, έπειτα από σοβαρό επεισόδιο με μαχαίρι.

​Σύμφωνα με πληροφορίες, το περιστατικό σημειώθηκε την Τρίτη (25.11.25), όταν ο 20χρονος φέρεται να κινήθηκε απειλητικά, κρατώντας μαχαίρι, εναντίον ενός 30χρονου. Ωστόσο, η αντίδραση δύο ατόμων που βρίσκονταν εκείνη την ώρα στο σημείο ήταν καίρια, καθώς επέδειξαν ψυχραιμία και κατάφεραν να ακινητοποιήσουν τον δράστη, αφοπλίζοντάς τον προτού προλάβει να τραυματίσει κανέναν.

Για το συμβάν ειδοποιήθηκαν άμεσα οι Αρχές και στο σημείο έσπευσαν άνδρες του Α.Τ. Αιτωλικού, οι οποίοι συνέλαβαν τον 20χρονο.

​Σε βάρος του συλληφθέντα σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση του νόμου περί όπλων και απειλή, και αναμένεται να οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Μεσολογγίου.

