Επεισόδιο στην Καισαριανή: Οδηγός ψέκασε με σπρέι πιπεριού πατέρα και την 8χρονη κόρη του

Ένα απίστευτο επεισόδιο σημειώθηκε στην Καισαριανή, όταν οδηγός ψέκασε με σπρέι πιπεριού 46χρονο πατέρα και την 8χρονη κόρη του.

Το περιστατικό συνέβη την περασμένη Πέμπτη (18.9.2025) στην Καισαριανή, όταν δυο οδηγοί άρχισαν να τσακώνονται με τον έναν από αυτούς να επιτίθεται στον άλλον με σπρέι πιπεριού.

Το απίστευτο περιστατικό έγινε στην οδό Εθνικής Αντιστάσεως στην Καισαριανή, όπου κινούνταν με μηχανάκι ο 46χρονος μαζί με την 8χρονη κόρη του.

Κάτω από άγνωστες συνθήκες ο 46χρονος τσακώθηκε με τον οδηγό ενός αυτοκινήτου, με αποτέλεσμα ο οδηγός να βγάλει σπρέι πιπεριού και να ψεκάσει τόσο στον 46χρονο όσο και στην κόρη του.

Άμεσα έφτασε στο σημείο ασθενοφόρο που μετέφερε τον 46χρονο στο νοσοκομείο, ενώ στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε για προληπτικούς λόγους και η 8χρονη.

Η αστυνομία αναζητά τον οδηγό του οχήματος.

