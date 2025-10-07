Επεισόδιο στην Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ: Ο Βάρρας «κάρφωσε» τον Βορίδη, αλλά αρνήθηκε να απαντήσει σε ερωτήσεις

Διακόπηκε προσωρινά η σημερινή θυελλώδης συνεδρίαση της Εξεταστικής Επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, μετά την εισαγωγική τοποθέτηση του πρώην προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ Γρηγόρη Βάρρα.

Η κατάθεση του πρώην προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ Γρηγόρη Βάρρα έλαβε επεισοδιακό χαρακτήρα, καθώς παρέδωσε υπόμνημα και δεν δέχτηκε ερωτήσεις κάτι που προκάλεσε την αντίδραση των μελών της Επιτροπής όλων τα παρατάξεων.

Από την πλευρά της, η αντιπολίτευση έκανε λόγο για προσβλητική στάση που πιθανώς επισύρει ποινικές ευθύνες, ενώ και οι βουλευτές της ΝΔ τόνισαν πως πρέπει να παραμείνει.

Σημειώνεται ότι ο Γρηγόρης Βάρρας στην αρχική του τοποθέτηση, κατηγόρησε τον Μάκη Βορίδη για παρεμβάσεις στο έργο του έκανε λόγο για εξουσιαστικό χαρακτήρα του πρώην υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και υποστήριξε πως υπέβαλλε την παραίτησή του κατόπιν απαίτησης και πίεσης του διευθυντή του κ. Βορίδη.

Χαρακτηριστικό είναι πως παρά την επίθεση στον Μάκη Βορίδη, ο κ. Βάρρας έκανε λόγο για "βελούδινο διαζύγιο", σημειώνοντας πως για την ένταση με τον τότε υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης δεν ενημέρωσε ποτέ τον πρωθυπουργό, γιατί – όπως είπε – δεν είναι αυτή η δουλειά του. Με αυτό τον τρόπο, προστάτεψε και τον εαυτό του και τον πρωθυπουργό, σημείωσε ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Να σημειωθεί πως ο πρόεδρος της επιτροπής διάβασε στον μάρτυρα τις πιθανές συνέπειες του να μην δεχτεί ερωτήσεις και να αποχωρήσει και διέκοψε την συνεδρίαση για μια ώρα. "Του δίνουμε το περιθώριο να σκεφτεί αφού του αναγνώσαμε τις συνέπειες. Θεωρητικά εφόσον δεν δεχτεί τις ερωτήσεις, μπορούμε να διατάξουμε να προσαχθεί βιαίως", είπε τονίζοντας ωστόσο ότι την τελική απόφαση για το πως θα κινηθεί η Επιτροπή θα την λάβουν όλα τα μέλη της εξεταστικής.

Το Προεδρείο διέκοψε και θα επανέλθει μετά τις 13:30 για να ακούσει την τελική απόφαση του μάρτυρα εάν δηλαδή θα δεχθεί ερωτήσεις, αλλιώς θα ανακοινώσει τις σχετικές συνέπειες.

Νωρίτερα, σημειώθηκε ένταση ανάμεσα στην κυβερνητική πλειοψηφία και την αντιπολίτευση. Στο επίκεντρο βρέθηκε ο κατάλογος μαρτύρων αλλά και η χρονική κλήτευση τους, με την αντιπολίτευση να ζητά την άμεση κλήτευση του Γιώργου Μυλωνάκη και τον κ. Λαζαρίδη να απαντά ότι βεβαίως και θα καταθέσει αλλά θα πρέπει να εξεταστούν και όλα τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ που φέρεται να εμπλέκονται στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και κυρίως ο Νίκος Μπουνάκης, ιδιοκτήτης ΚΥΔ στη Θεσσαλία, αναπληρωτής του Τομέα Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και στενός φίλος του Νίκου Ανδρουλάκη.

Με αφορμή τη διαβίβαση χθες στην Εξεταστική, από τον υφυπουργό παρά τω πρωθυπουργώ, Γιώργο Μυλωνάκη, του ενημερωτικού κειμένου που έλαβε από τον κ. Βάρρα για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, στις 6/6/2025, σύσσωμη η αντιπολίτευση έθεσε θέμα άμεσης κλήτευσης του, προκειμένου να δώσει εξηγήσεις και διευκρινίσεις.

Η εισηγήτρια του ΠΑΣΟΚ, Μιλένα Αποστολάκη, επιτέθηκε στη ΝΔ, κατηγορώντας την για "προσπάθεια συγκάλυψης του σκανδάλου, μέσα από παραπληροφόρηση για δήθεν εμπλοκή στελεχών του ΠΑΣΟΚ, αλλά και προσπάθεια αντιπερισπασμού για να μετατοπίσει τη συζήτηση και τις ευθύνες της στη λειτουργία εγκληματικής οργάνωσης όπως κατηγορείται από την ευρωπαϊκή εισαγγελία".

Ταυτόχρονα, τόνισε την ανάγκη άμεσης κλήτευσης του κ. Μυλωνάκη καθώς και του βουλευτή της ΝΔ, Χρήστου Μπουκώρου και του διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή. "Είναι απαραίτητη η άμεση κλήτευση τους για να μην μείνουν σκιές", ανέφερε.

"Την άμεση επικαιροποίηση του καταλόγου μαρτύρων" ζήτησε και ο εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ, Βασίλης Κόκκαλης, τονίζοντας την "ανάγκη άμεσης κλήτευσης τόσο του κ. Μυλωνάκη όσο και των βασικών πρωταγωνιστών του σκανδάλου, Φραπέ και Χασάπη".

Η εισηγήτρια του ΚΚΕ, Μαρία Κομνηνάκα, επεσήμανε ότι "πρέπει να μπει στον προγραμματισμό της Επιτροπής, η σειρά κλήτευσης των μαρτύρων και η κατά αντιπαράσταση εξέτασή τους".

Στο σημείο αυτό, ο πρόεδρος της Εξεταστικής Επιτροπής, Ανδρέας Νικολακόπουλος, διαβεβαίωσε ότι "πολύ σύντομα θα γίνει η επικαιροποίηση του καταλόγου και αφού ολοκληρωθεί η εξέταση των πρώτων πρώην στελεχών του ΟΠΕΚΕΠΕ".

Την ανάγκη άμεσης κλήτευσης του κ. Μυλωνάκη και του κ. Μπουκώρου τόνισαν και οι εισηγητές Κωνσταντίνος Μπούμπας (Ελληνική Λύση), Γιώργος Ρούντας (ΝΙΚΗ), Χουσεϊν Ζεμπέκ (Νέα Αριστερά), Αλέξανδρος Καζαμίας (Πλεύση Ελευθερίας) και ο ανεξάρτητος βουλευτής, Αλέξανδρος Αυλωνίτης. Ο τελευταίος ζήτησε η Εξεταστική Επιτροπή να συζητήσει για το θέμα παραγραφής ποινικών αδικημάτων.

"Κανένα απολύτως μάρτυρα δεν έχει απορρίψει η κυβερνητική πλειοψηφία. Συμφώνησε η Εξεταστική Επιτροπή να ξεκινήσει με τα στελέχη του ΟΠΕΚΕΠΕ και στη συνέχεια με τα πολιτικά πρόσωπα. Αυτή η διαδικασία είναι δυναμική, ανοιχτή. Θα συζητηθεί η νέα λίστα μαρτύρων, άρα παρέλκει η προσπάθεια αυτή της αντιπολίτευσης γιατί δεν την ενδιαφέρει η ουσία αλλά το επικοινωνιακό", αντέδρασε ο κ. Λαζαρίδης και πρόσθεσε: "Προφανώς και θα κληθεί ο κ. Μυλωνάκης, τελεία και παύλα. Το πότε θα καταθέσει θα το αποφασίσει η Επιτροπή".

Πηγή: thetoc.gr