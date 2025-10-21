Επεισόδιο στη Σιβιτανίδειο με εξωσχολικό: Χαστούκισε τη διευθύντρια και έβρισε καθηγητές

Επεισόδιο σημειώθηκε σήμερα Τρίτη, περί τις 12:30 το μεσημέρι στη Σιβιτανίδειο σχολή με εξωσχολικό, ο οποίος χαστούκισε την διευθύντρια και έβρισε καθηγητές

Ένας εξωσχολικός, 21 ετών, από την Αλβανία, μπήκε στον χώρο της σχολής και επιτέθηκε σε καθηγητές που του ζήτησαν να φύγει.

Ο 21χρονος φέρεται να έβρισε και να χαστούκισε την διευθύντρια του 3ου ΕΠΑΛ που λειτουργεί στη Σιβιτανίδειο, όταν κλήθηκε η αστυνομία και συνελήφθη για διατάραξη δημόσιας υπηρεσίας.

Μέχρι αυτή την ώρα δεν έχει υποβληθεί μήνυση από τους καθηγητές της σχολής.

κεντρική φώτο αρχείου: ΚΛΕΙΣΤΑ ΣΗΜΕΡΑ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ (ΤΑΚΗΣ ΣΑΓΙΑΣ / EUROKINISSI)

