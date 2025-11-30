Επεισοδιακά ξεκίνησαν τα μπλόκα των αγροτών με την Αστυνομία: Χημικά σε Νίκαια και Πλατύκαμπο

Ένταση επικρατεί στη Νίκαια και τον Πλατύκαμπο, όπου η αστυνομία έκανε χρήση χημικών και κρότου-λάμψης για να αποτρέψει αγρότες που επιχείρησαν να βγουν με τα τρακτέρ και να αποκλείσουν την κυκλοφορία στο εθνικό οδικό δίκτυο. Οι συγκεντρωμένοι ‘έχουν κλείσει ήδη τον κόμβο του Ε65 προς Καρδίτσα, Τρίκαλα ενώ την ίδια ώρα στον Πλατύκαμπο, συνάδελφοί τους είχαν κινηθεί στο φραγμό της αστυνομίας και ακολούθησαν συμπλοκές.

Στον Πλατύκαμπο έγινε και μία προσαγωγή. Οι αγρότες στη Νίκαια πέρασαν τελικά στην εθνική από τον παράδρομο, με τα πόδια

Δείτε βίντεο από τα επεισόδια στον κόμβο της Νίκαιας





Στη διάρκεια των επεισοδίων και έχοντας εισπνεύσει χημικά έπεσε λιπόθυμος στο οδόστρωμα ο γνωστός αγροτοσυνδικαλιστής Χρήστος Σιδερόπουλος. Η αστυνομία κινήθηκε για τη σύλληψή του, καθώς είναι επικεφαλής της κινητοποίησης. Οι συνάδελφοί του έσπευσαν να του δώσουν τις πρώτες βοήθειες.

Δείτε βίντεο και φωτογραφίες από την ένταση μεταξύ αγροτών – αστυνομικών στον Πλατύκαμπο





Λίγο νωρίτερα ξεκίνησαν τα τρακτέρ προς τον κόμβο της Νίκαιας, καθώς το ποτήρι φαίνεται πως ξεχείλισε για τον αγροτικό κόσμο.

Από σήμερα, Κυριακή 30 Νοεμβρίου, αγρότες και κτηνοτρόφοι σε όλη τη χώρα βγαίνουν στους δρόμους με εκατοντάδες τρακτέρ, υλοποιώντας τις αποφάσεις της πανελλαδικής σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε πριν από μία εβδομάδα στη Νίκαια της Λάρισας. Από σήμερα και έως τις 5 Δεκεμβρίου τα τρακτέρ θα εμφανιστούν σε κομβικά σημεία του εθνικού οδικού δικτύου, ενώ θα υπάρξουν και παρεμβάσεις με αποκλεισμούς σε λιμάνια και τελωνεία.

Οι αγρότες της Θεσσαλίας ανοίγουν ουσιαστικά τον κύκλο των κινητοποιήσεων, ζητώντας την άμεση καταβολή αποζημιώσεων και χρημάτων που, όπως υποστηρίζουν, καθυστερούν εδώ και μήνες. Την ίδια στιγμή εκφράζουν έντονη δυσαρέσκεια για τις καταβολές της ενιαίας ενίσχυσης της περασμένης Παρασκευής, καθώς πολλοί παραγωγοί στη Θεσσαλία θεωρούν ότι έλαβαν ελάχιστα χρήματα σε σχέση με όσα ανέμεναν, ενώ αρκετοί αγρότες επισημαίνουν ότι δεν έλαβαν ούτε ένα ευρώ ή είδαν τα ποσά τους να «εξαφανίζονται» λόγω αυτόματων χρεώσεων από τον ΕΛΓΑ.

Δείτε βίντεο και φωτογραφίες από το μπλόκο της Νίκαιας





Προσυγκεντρώσεις από τις 8.00 το πρωί

Με εμφανώς αυξημένη αποφασιστικότητα, αγρότες της Μαγνησίας κατευθύνονται προς το μεγάλο μπλόκο της Νίκαιας, το πρώτο μεγάλο αγροτικό μέτωπο της φετινής περιόδου στη Θεσσαλία. Οι προσυγκεντρώσεις ξεκίνησαν από τις 08.00 στο Καράβωμα, στις 10.00 στον Περιφερειακό Βόλου και στο Πεδίο του Άρεως. Στις 11.00 οι φάλαγγες των τρακτέρ συγκεντρώθηκαν στην παλαιά εθνική οδό Βόλου–Λάρισας, στο ύψος του Ριζομύλου, από όπου κινούνται ενιαία προς τη Νίκαια σχηματίζοντας μία από τις μεγαλύτερες αγροτικές πορείες των τελευταίων ετών. Οι παραγωγοί τονίζουν ότι πρόκειται για μία πανθεσσαλική κινητοποίηση διαρκείας, με στόχο να αναδειχθούν τα προβλήματα των μικρομεσαίων αγροτών.

Μπλόκα σε Νίκαια και Καρδίτσα – Στο επίκεντρο ο Ε65

Στη Λάρισα, οι αγρότες στήνουν το ένα από τα δύο μεγάλα μπλόκα σήμερα στις 13.00, στην εθνική οδό Θεσσαλονίκης – Αθήνας, στον κόμβο της Νίκαιας. Στο μπλόκο αυτό συμμετέχουν αγρότες από Λάρισα, Φάρσαλα, Μαγνησία και Τύρναβο, δηλώνοντας αποφασισμένοι να ανέβουν στον αυτοκινητόδρομο και να προχωρήσουν στον αποκλεισμό της ΠΑΘΕ.

Στην Καρδίτσα, τρακτέρ παρατάσσονται στον κόμβο του αυτοκινητόδρομου Ε65, ενώ νέες συγκεντρώσεις αναμένονται στον κόμβο Μεγαλοχωρίου στα Τρίκαλα. Οι αγρότες από τα Τρίκαλα έχουν ήδη αποφασίσει τη δημιουργία μπλόκου την προσεχή Τετάρτη, με το βλέμμα στραμμένο και στον αποκλεισμό του Ε65. Επιπλέον, πιθανό θεωρείται ένα ακόμη μπλόκο στον νομό Τρικάλων από αγρότες της περιοχής του Ζάρκου, πάνω στον άξονα Λάρισας – Τρικάλων.

