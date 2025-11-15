Επεισόδια στο Πολυτεχνείο με ξυλοδαρμούς και ζημιές – Τραυματίες μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο

Άγρια επεισόδια σημειώθηκαν το πρωί του Σαββάτου στο Πολυτεχνείο, που έχει ανοίξει από το πρωί της πύλες του, για τις τριήμερες εκδηλώσεις για τον εορτασμό της 52ης επετείου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τόσο στο προαύλιο όσο και στο εσωτερικό του κτηρίου, λίγο μετά τις 9 το πρωί την ώρα που άνοιγαν οι πύλες του Ιδρύματος για το κοινό, ξέσπασαν επεισόδια. Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΜέΡΑ25 τα επεισόδια έγιναν μεταξύ ακροαριστερών και αναρχικών, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν κάποια άτομα που μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο και να σημειωθούν και μεγάλες υλικές ζημιές.

Η ανακοίνωση του ΜέΡΑ25

«Η σημερινή επίθεση στον χώρο του Πολυτεχνείου από μέλη της ΑΡΑΣ εναντίον αναρχικών ομάδων, που είχε ως αποτέλεσμα τη μεταφορά ανθρώπων στο νοσοκομείο, αμαυρώνει το ίδιο το μήνυμα της επετείου των 52 χρόνων από τη λαϊκή εξέγερση.

Για την Αριστερά, οι αξίες της Ελευθερίας, της Αλληλεγγύης, της Δημοκρατίας και της Ανοχής είναι αδιαπραγμάτευτες. Πρακτικές βίας και ακραίου αυταρχισμού που θέτουν σε κίνδυνο τη σωματική ακεραιότητα ανθρώπων στο όνομά της Αριστεράς, δεν μπορούν να γίνουν αποδεκτές.

Το ΜέΡΑ25, προσηλωμένο στις αρχές της Ελευθερίας και της Δημοκρατίας, καταδικάζει αυτές τις πρακτικές και δηλώνει ότι δεν έχει καμία σχέση με τα πρωινά γεγονότα».

Τι ώρες ανοίγει το Πολυτεχνείο

Σύμφωνα με απόφαση, σήμερα και αύριο Κυριακή (16.11.2025), το συγκρότημα της Πατησίων θα ανοίγει στις 09:00 και θα κλείνει στις 20:00. Τη Δευτέρα 17 Νοεμβρίου 2025, οι πύλες του Πολυτεχνείου θα ανοίξουν μεν και πάλι στις 09:00, όμως θα κλείσουν στις 13:00, για να πραγματοποιηθεί η καθιερωμένη πορεία προς την αμερικανική πρεσβεία.

Από το πρωί του Σαββάτου, πολίτες αφήνουν λουλούδια, ενώ εκπρόσωποι συλλόγων και ενώσεων αφήνουν στεφάνια. Κατά τη διάρκεια του τριήμερου, έχουν προγραμματιστεί εκδηλώσεις, προβολές ντοκιμαντέρ και παραδόσεις φοιτητικών συλλόγων με πρόσωπα που διαδραμάτισαν σημαντικό ρόλο στα γεγονότα.

Έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Εν τω μεταξύ, στο κέντρο της Αθήνας ισχύουν έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από τις 6 το πρωί και θα διαρκέσουν έως τις 6 το πρωί της Τρίτης.

Οι περιορισμοί αφορούν κυρίως στους δρόμους γύρω από το Πολυτεχνείο. Τροποποιήσεις θα υπάρξουν και στα δρομολόγια λεωφορείων και τρόλεϊ. Τέλος, αυξημένα είναι τα μέτρα ασφαλείας για το τριήμερο.

