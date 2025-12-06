Επεισόδια στο κέντρο της Αθήνας στην πορεία για τον Αλ. Γρηγορόπουλο

Επεισόδια σημειώνονται λίγο μετά τις 20.00 στο κέντρο της Αθήνας στην πορεία για τη 17η επέτειο από τη δολοφονία του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου από τον ειδικό φρουρό Επαμεινώνδα Κορκονέα.

Συγκεκριμένα, ενώ η πορεία βρισκόταν προς το τέλος της, στην οδό Πανεπιστημίου, ομάδα διαδηλωτών στο ύψος της Μπενάκη, προσπάθησε να κατευθυνθεί προς τα Εξάρχεια, ωστόσο, δυνάμεις των ΜΑΤ δεν τους το επέτρεψε. Στο σημείο επικράτησε ένταση με τους αστυνομικούς να προχωρούν σε χρήση χημικών και κρότου λάμψης.

Κατά το περιστατικό οι αστυνομικοί προχώρησαν σε 6 συλλήψεις και ακόμα δύο στη συμβολή των οδών Μαυρομιχάλη και Ακαδημίας ενώ από το πρωί έχουν γίνει 38 προσαγωγές εκ των οποίων οι 4 μετατράπηκαν σε συλλήψεις.





Προηγήθηκε συγκέντρωση στα προπύλαια και ακολούθησε πορεία μνήμης για τα 17 χρόνια από τη δολοφονία του Αλεξάνδρου Γρηγορόπουλου στο κέντρο της Αθήνας με την ΕΛ.ΑΣ να προχωρά σε έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.







Υπενθυμίζεται ότι με εντολή της ΕΛΑΣ έκλεισαν στις 17.00 οι σταθμοί του Μετρό «Πανεπιστήμιο» και «Σύνταγμα» και οι συρμοί διέρχονταν χωρίς στάση.

Την ίδια ώρα, πορεία στη μνήμη του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου πραγματοποιείται και στη Θεσσαλονίκη με τις Αρχές να έχουν προχωρήσει σε δέκα προσαγωγές.

Κρατώντας πανό και φωνάζοντας συνθήματα οι διαδηλωτές ξεκίνησαν από την πλατεία της Κάμαρας, όπου νωρίτερα πραγματοποίησαν συγκέντρωση και κινούνται σε κεντρικούς δρόμους της πόλης.





protothema.gr