Επείγουσα ενημέρωση για την εκδήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την Έξοδο του Μεσολογγίου

Σε επείγουσα ενημέρωση προχώρησε ο Δήμος Μεσολογγίου, σχετικά με τεχνικό πρόβλημα στη σύνδεση, μέσω διαδικτύου, στην εκδήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την Έξοδο του Μεσολογγίου.

Η ανακοίνωση του Δήμου Μεσολογγίου:

Ο Δήμος Ιερής Πόλης Μεσολογγίου ενημερώνει ότι δυστυχώς, εξαιτίας τεχνικού προβλήματος (για το οποίο δεν ευθυνόμαστε), δεν είναι εφικτή η σύνδεση μέσω διαδικτύου με την εκδήλωση στις Βρυξέλλες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου «Η Έξοδος του Μεσολογγίου: Ο Φιλελληνισμός και τα Πρώτα Ίχνη της Ευρωπαϊκής Ενοποίησης».

Γνωρίζουμε το αυξημένο ενδιαφέρον που έχει προκαλέσει η συγκεκριμένη εκδήλωση και ζητούμε συγγνώμη που δεν υπάρχει διαδικτυακή κάλυψη.

Εάν αποκατασταθεί η σύνδεση με το σύνδεσμο https://ep.interactio.eu/yzxy-aki-z2ap-kbu, θα ακολουθήσει νεότερη ενημέρωση.