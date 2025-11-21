«Επείγοντα» τα κενά στο Νοσοκομείο Αγρινίου – Άγονες οι προκηρύξεις

«Επείγοντα» τα κενά στο Νοσοκομείο Αγρινίου, με οκτώ βασικές θέσεις να τίθενται εκ νέου σε προτεραιότητα για προκήρυξη, καθώς πολλές από τις προηγούμενες προκηρύξεις απέβησαν άγονες.

Αίτημα προς την 6η Υγειονομική Περιφέρεια για τον προγραμματισμό της προκήρυξης των κενών οργανικών θέσεων γιατρών στο Νοσοκομείο Αγρινίου απευθύνει η διοίκηση του Νοσοκομείου μετά από σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της νοσηλευτικής μονάδας.

Συγκεκριμένα από το Νοσοκομείο Αγρινίου τίθενται σε προτεραιότητα οκτώ κενές οργανικές θέσεις για προκήρυξη, που αφορούν βασικές ειδικότητες και κομβικές κλινικές και τμήματα για τη λειτουργία του Νοσοκομείου. Τα πιο επείγοντα λοιπόν κενά για το Νοσοκομείο Αγρινίου είναι η προκήρυξη μίας θέσης Συντονιστή Διευθυντή για την Παθολογική Κλινική του Νοσοκομείου, θέση μάλιστα η οποία δεν καλύφθηκε από την προηγούμενη προκήρυξη του 2023, η οποία απέβη άγονη. Από εκεί και πέρα το Νοσοκομείο Αγρινίου ζητά την προκήρυξη μία θέσης επιμελητή β’ για την Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, όπως και για το Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών. Επίσης σε προτεραιότητα μπαίνουν ένας παιδίατρος, ένας αναισθησιολόγος, ένας ορθοπεδικός, ένας νεφρολόγος και ένας γενικός χειρουργός.

Αυτό που βεβαίως αξίζει να παρατηρήσει περισσότερο από οτιδήποτε άλλο κανείς είναι πως από το σύνολο των οκτώ ειδικοτήτων που προαναφέρθησαν οι μισές από αυτές τις θέσεις είχαν προκηρυχθεί την προηγούμενη διετία, αλλά δεν εκδηλώθηκε ενδιαφέρον από γιατρούς. Εκτός από τη θέση του Συντονιστή Διευθυντή για την Παθολογική το ίδιο συνέβη με τη θέση του επιμελητή β’ για τη ΜΕΘ, τη θέση του αναισθησιολόγου και τη θέση του γενικού χειρουργού.

Στο σύνολο 27 κενές θέσεις : 9 λόγω παραιτήσεων γιατρών και 9 που προκηρύχθηκαν αλλά δεν υπήρξε ενδιαφέρον

Συνολικά στο Νοσοκομείο Αγρινίου καταγράφονται 27 και νέες θέσεις γιατρών που αφορούν τις εξής ειδικότητες: τρεις αναισθησιολόγοι, δύο μαιευτήρες – γυναικολόγοι, δύο ορθοπεδικοί τρεις γενικοί χειρουργοί, δύο ΩΡΛ, ένας οφθαλμίατρος, ένας παιδίατρος, ένας παθολόγος επιμελητής β’ και ένας με θέση Συντονιστή Διευθυντή, ένας παθολογοανατόμος, ένας νεφρολόγος, τρεις εντατικολόγοι επιμελητές β για τη ΜΕΘ, δύο γιατροί ιατρικής βιοπαθολογίας ή αιματολογίας, εκ των οποίων ο ένας για το Αιματολογικό και ο άλλος για την Αιμοδοσία, τέσσερις γιατροί για το Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών και τέλος ένας γιατρός φυσικής ιατρικής και αποκατάστασης.

Από το σύνολο αυτόν τον 27 κενών θέσεων γιατρών στο Νοσοκομείο Αγρινίου τουλάχιστον οι εννέα θέσεις έχουν προκηρυχθεί την προηγούμενα δύο χρόνια, άλλα οι προκηρύξεις απέβησαν άγονες λόγω έλλειψης ενδιαφέροντος. Από το προαναφερθέν σύνολο των κενών αξίζει να αναφερθεί επίσης ότι άλλες εννέα θέσεις είναι κενές λόγω παραιτήσεων γιατρών, και επτά ακόμη είναι κενές λόγω συνταξιοδοτήσεων.

Ζήτημα με τα κίνητρα

Το φαινόμενο των άγονων προκηρύξεων στο Νοσοκομείο Αγρινίου δεν είναι καθόλου άγνωστο. Αντιθέτως τα τελευταία χρόνια εντείνεται. Δυστυχώς όμως, όπως έχει αναδείξει η «Συνείδηση» και σε προηγούμενο δημοσίευμά της, όταν το 2024 το Υπουργείο Υγείας πήρε αποφάσεις για έξτρα κίνητρα για την προσέλκυση γιατρών στο ΕΣΥ, κανείς δεν ενδιαφέρθηκε ώστε τα νοσοκομεία Αγρινίου και Μεσολογγίου να ενταχθούν στην κατηγορία «Α» των άγονων – προβληματικών περιοχών με τα αυξημένα κίνητρα για τους γιατρούς. Κάτι που συνέβη με άλλα επαρχιακά νοσοκομεία, για παράδειγμα ο Πύργος, η Δράμα η Κοζάνη, η Πτολεμαϊδα, η Σπάρτη, η Ξάνθη, η Έδεσσα, τα Γιαννιτσά, οι Σέρρες, η Φλώρινα, η Άμφισσα και η Καστοριά.

Έτσι από το 1987 μέχρι σήμερα τα νοσοκομεία στην Αιτωλοακαρνανία εντάσσονται στις άγονες περιοχές κατηγορίας «Β» με λιγότερο αυξημένα κίνητρα.

Δημήτρης Παπαδάκης – Εφημερίδα «Συνείδηση»