Επανεκκινούν οι εργασίες στο οδικό έργο Βόνιτσα-Λευκάδα και στον νέο αγωγό ύδρευσης

Στην άρση της απόφασης που είχε επιτρέψει την ειδική διακοπή εργασιών προχωρά η ΕΥΔΕ Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίων Νήσων, ανοίγοντας τον δρόμο για την άμεση επανεκκίνηση του σημαντικού έργου «Κατασκευή – Αναβάθμιση οδικής σύνδεσης πόλης Λευκάδας με τον οδικό άξονα Άκτιο – Δυτικός Άξονας και κατασκευή του νέου αγωγού ύδρευσης Λευκάδας στα εμπλεκόμενα τμήματα», με ανάδοχο την «ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ».

Η απόφαση ελήφθη λαμβάνοντας υπόψη το θεσμικό πλαίσιο του Ν. 4412/2016, τα συμβατικά τεύχη της εργολαβίας και τη προηγούμενη απόφαση με την οποία είχε γίνει δεκτή η ειδική δήλωση διακοπής των εργασιών, λόγω υπερημερίας του κυρίου του έργου και συσσώρευσης απλήρωτων λογαριασμών του αναδόχου.

Τι έχει αλλάξει

Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπηρεσίας: Έχει ολοκληρωθεί η εκκαθάριση και πληρωμή των 56ου και 57ου λογαριασμών του έργου, με τις σχετικές εντολές εξόφλησης. Η υπερημερία του κυρίου του έργου έληξε στις 4 Δεκεμβρίου 2025, ημερομηνία κατά την οποία καταβλήθηκαν οι οφειλόμενες πιστοποιήσεις. Με αυτά τα δεδομένα, οι λόγοι που είχαν οδηγήσει στη διακοπή των εργασιών δεν υφίστανται πλέον.

Η νέα απόφαση

Με την απόφαση:

– Αίρεται η από 31-10-2025 Απόφαση αποδοχής της ειδικής δήλωσης διακοπής εργασιών,

– Καλείται η ανάδοχος εταιρεία «ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ» να προχωρήσει άμεσα στην επανεκκίνηση των εργασιών, ώστε το έργο να επανέλθει σε πλήρη ρυθμό υλοποίησης.

Δυνατότητα ένστασης

Η απόφαση υπόκειται σε ένσταση εντός 15 ημερών από την παραλαβή της.

Η ένσταση απευθύνεται στον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών και μπορεί να ασκηθεί είτε με επίδοση μέσω δικαστικού επιμελητή είτε με ηλεκτρονική αποστολή. Η μη τήρηση των διαδικασιών επίδοσης ή ηλεκτρονικής αποστολής καθιστά την ένσταση απαράδεκτη.

Ένα έργο κρίσιμο για τη Λευκάδα

Το έργο αποτελεί μία από τις σημαντικότερες υποδομές που βρίσκονται σε εξέλιξη στη Λευκάδα, καθώς συνδέει την πόλη με τον οδικό άξονα Άκτιο–Δυτικός Άξονας και ταυτόχρονα ενσωματώνει την κατασκευή νέου αγωγού ύδρευσης, που θα ενισχύσει την ασφάλεια και αξιοπιστία του υδροδοτικού συστήματος.

Η άρση της διακοπής και η επανεκκίνηση των εργασιών δημιουργεί προοπτικές επιτάχυνσης του έργου, του οποίου η ολοκλήρωση αποτελεί κομβικής σημασίας παρέμβαση για το νησί.

Λευκαδίτικα Νέα