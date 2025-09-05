ΕΠΑΛ Καινουργίου: Αίτημα στο Δήμο Αγρινίου για προαύλιο - Το προτείνει ο διευθυντής του σχολείου

Σε δημόσιο δρόμο συγκεντρώνονται οι μαθητές του ΕΠΑΛ Καινουργίου καθώς το σχολείο τους δεν διαθέτει προαύλιο και διευθυντής διατυπώνει συγκεκριμένη πρόταση στο Δήμο για να αλλάξει η κατάσταση.

Τι αναφέρει η επιστολή του διευθυντή του ΕΠΑ.Λ Καινουργίου Αριστοτέλη Βλάχου προς τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου που τίθεται υπόψη του δημάρχου Γιώργου Παπαναστασίου:

«Με αφορμή την πρόσφατη ανακοίνωση της υπογραφής της σύμβασης για το έργο «Επισκευή και συντήρηση αυλείων χώρων σχολικών κτιρίων και κοινόχρηστων χώρων Δημοτικών Ενοτήτων Δήμου Αγρινίου», προϋπολογισμού 700.000 €, θα θέλαμε να εκφράσουμε την έντονη ανάγκη ένταξης και του ΕΠΑ.Λ. Καινουργίου στο εν λόγω έργο.

Το Επαγγελματικό Λύκειο Καινουργίου δεν διαθέτει καθόλου προαύλιο χώρο, με αποτέλεσμα οι μαθητές να συγκεντρώνονται και να κινούνται σε δημόσιο δρόμο, γεγονός που εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους για την ασφάλεια τους, ιδίως κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων και των ωρών άθλησης.

Στο πλαίσιο της μέριμνας για την υγιή σχολική καθημερινότητα και της ισότιμης αντιμετώπισης όλων των σχολικών μονάδων, προτείνουμε:

1. Την ένταξη του ΕΠΑ.Λ. Καινουργίου στη λίστα των ωφελούμενων σχολείων του έργου.

2. Την πεζοδρόμηση και πλακόστρωση του παρακείμενου δρόμου που εφάπτεται στο σχολείο, ώστε να δημιουργηθεί ένας ασφαλής και λειτουργικός χώρος για τους μαθητές.

3. Εφόσον είναι εφικτό, η διαμόρφωση του χώρου να περιλαμβάνει βασικές υποδομές άθλησης, κατάλληλες για την ηλικία και τις ανάγκες των μαθητών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Η παρέμβαση αυτή είναι ζωτικής σημασίας για τη διασφάλιση της σωματικής ακεραιότητας των μαθητών αλλά και για την εύρυθμη λειτουργία της σχολικής μονάδας. Ευελπιστούμε στην άμεση ανταπόκρισή σας, όπως άλλωστε υποδηλώνει και η βούληση της Δημοτικής Αρχής για τη συνεχή αναβάθμιση της σχολικής υποδομής».